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07:47 (мск), источник: Известия

Крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные

Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов может быть ограничена — эта мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом. С таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину (копия есть у «Известий»). Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла, уточняется в письме.

Источник: Известия

Предложение об ограничении работы торговых сетей в выходной день или в режиме 24 часа сформировано в ответ на запрос регионов.

«Известия» обратились в субъекты РФ с просьбой уточнить, насколько целесообразным им представляется введение такой меры. В большей части не ответили. В республиках Марий Эл, Алтай и Чувашия, в Калужской, Тульской и Орловской областях сообщили, что мера на их территории не актуальна.

За последние годы в структуре оборота розничной торговли неуклонно снижается доля рынков и ярмарок: с 2,2 трлн рублей в 2015 году до 1,6 трлн рублей в 2020-м. Доля торгующих организаций стабильно растет — с 25,4 трлн рублей до 32,3 трлн рублей за тот же период. По данным Росстата, в 2020 года доля торговых сетей, в том числе федеральных и региональных, увеличилась и составила почти 39%. Причем крупнейшие игроки в этом объеме занимают около 40%.

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