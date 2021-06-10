07:47 (мск), источник: Известия
Крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов может быть ограничена — эта мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом. С таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину (копия есть у «Известий»). Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла, уточняется в письме.