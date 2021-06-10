Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 июняОснование "Союзмультфильма", патент на шариковую ручку, старт миссии марсохода Spirit и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
07:46 (мск), источник: Известия

Россия вложит 4 млрд рублей в завершение строительства самой северной авиабазы

«Военно-строительная компания» в июне привлекла кредитную линию в 3,985 млрд рублей на завершение проектирования и строительства аэродрома Нагурское на архипелаге Земля Франца-Иосифа (документация тендера имеется в распоряжении «Известий»).

Источник: РИА "Новости"

Это сделает авиабазу одним из самых дорогих оборонных проектов в Арктике. С 2015 по 2019 год на создание аэродрома и строительно-монтажные работы по его возведению уже израсходовали около 5 млрд рублей.

Как рассказали источники в военном ведомстве, средства пойдут на создание инфраструктуры для постоянного базирования военных самолетов на самой северной авиабазе. В частности, дополнительные работы позволят разместить там истребители-бомбардировщики Су-34 и принимать стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Госконтракт на эти работы Минобороны подписало в феврале 2021 года. Исполнить его планируется к концу 2023-го.

Экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе отмечает, что упрочнение военного присутствия в Арктике необходимо для закрепления в богатейшем ресурсами регионе, права на который оспаривают у РФ другие государства.

«Американцы не хотят признавать нашим Севморпуть и считают его международными водами. Недавно была встреча арктических стран, в ходе которой стало понятно, что теперь и другие государства выражают претензии на этот регион», — пояснил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бремя суток: крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
Токсичные подходы: в России выявили почти 2 тыс. «ядовитых территорий»
В ГИБДД предложили создать электронный медицинский реестр
Крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
Эксперты рассказали о выплатах по «старому» пенсионному возрасту
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
В США рассказали об отключающих ядерные объекты НЛО
Здоровье
Ученые выяснили, кто чаще болеет ковидом без симптомов Предрасположенность к легкому течению инфекции найдена у жителей северо-запада Европы.
Hi-Tech
В сети появился рецепт лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях. Что с ним не так Сможет сделать каждый. Но будьте осторожны
Авто
Toyota Land Cruiser 300: первые фото и подробности Вся информация о новом внедорожнике
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Зачем Макс женился на Алле: это больше не тайна
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
Софья Эрнст в соблазнительных нарядах устроила фотосессию Актрису не узнали поклонники
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь