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10:52 (мск), источник: Секрет Фирмы

Для россиян открыли авиаперелёты ещё в восемь стран

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с восьмью странами, в которые россияне не могли летать с весны 2020 года из-за пандемии коронавируса. Теперь перевозчики смогут при желании открыть авиаперелёты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Также возобновятся чартерные рейсы в Албанию — самолёты будут летать один раз в неделю.

Источник: AP 2021

Такое решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Австрию, Венгрию, Марокко, Хорватию и на Маврикий самолёты из России будут летать два раза в неделю, а в Ливан и Люксембург — один раз в неделю.

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Куда россияне могли летать и раньше

До 10 июня россияне могли летать в 30 стран. Международные авиаперелёты из России открыты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

При этом в апреле 2021 года Россия приостановила полёты регулярных и чартерных рейсов на популярные турецкие курорты. Решение приняли из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом в Турции.

Куда граждане смогут летать и ездить чаще

Оперштаб также принял решение увеличить число перелётов в некоторые другие страны. Возрастёт количество регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.

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Кроме того, с 10 июня увеличат количество авиарейсов между Москвой и Белоруссией с пяти до 10 в неделю. Также формально возобновлено ежедневное железнодорожное сообщение по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва. Увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка», следующих из Москвы в Минск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в сентябре граждане смогут более свободно ездить за границу, в том числе в европейские страны. По его словам, к этому времени около 60% населения РФ получит иммунитет к коронавирусу. В то же время он отметил, что европейским регуляторам следует признать, что люди, привитые российскими препаратами, ничем не отличаются от тех, кто поставил вакцину Moderna или Pfizer.

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