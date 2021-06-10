10:52 (мск), источник: Секрет Фирмы
Для россиян открыли авиаперелёты ещё в восемь стран
С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с восьмью странами, в которые россияне не могли летать с весны 2020 года
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Такое решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Австрию, Венгрию, Марокко, Хорватию и на Маврикий самолёты из России будут летать два раза в неделю, а в Ливан и Люксембург — один раз в неделю.
До 10 июня россияне могли летать в 30 стран. Международные авиаперелёты из России открыты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию,
При этом в апреле 2021 года Россия приостановила полёты регулярных и чартерных рейсов на популярные турецкие курорты. Решение приняли
Оперштаб также принял решение увеличить число перелётов в некоторые другие страны. Возрастёт количество регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.
Кроме того, с 10 июня увеличат количество авиарейсов между Москвой и Белоруссией с пяти до 10 в неделю. Также формально возобновлено ежедневное железнодорожное сообщение по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва. Увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка», следующих из Москвы в Минск.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в сентябре граждане смогут более свободно ездить за границу, в том числе в европейские страны. По его словам, к этому времени около 60% населения РФ получит иммунитет к коронавирусу. В то же время он отметил, что европейским регуляторам следует признать, что люди, привитые российскими препаратами, ничем не отличаются от тех, кто поставил вакцину Moderna или Pfizer.