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13:25 (мск), источник: Известия

Евросоюз полностью вакцинировал 100 млн граждан

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг, 10 июня, что страны Евросоюза (ЕС) полностью вакцинировали от COVID-19 порядка 100 млн своих граждан.

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Источник: Reuters

«Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 млн своих граждан и почти 50% взрослого населения (сообщества. — Ред.) вакцинированы одной дозой», — рассказала она на пресс-конференции в Великобритании в преддверии саммита Группы семи (G7), который пройдет 11—13 июня.

Ранее, 8 июня, Европейский парламент в ходе итогового голосования утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза с 1 июля. Отмечалось, что подобный сертификат содержит в себе информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета.

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При этом российские препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в настоящий момент пока не входят в перечень препаратов, допущенных для вакцинации в ЕС.

До этого, 4 июня, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) — вопрос «пары месяцев».

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что и сделал РФПИ.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в мире вакциной от коронавируса.

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