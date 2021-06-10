13:25 (мск), источник: Известия
Евросоюз полностью вакцинировал 100 млн граждан
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг, 10 июня, что страны Евросоюза (ЕС) полностью вакцинировали от COVID-19 порядка 100 млн своих граждан.
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«Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 млн своих граждан и почти 50% взрослого населения (сообщества. — Ред.) вакцинированы одной дозой», — рассказала она на
Ранее, 8 июня, Европейский парламент в ходе итогового голосования утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза с 1 июля. Отмечалось, что подобный сертификат содержит в себе информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном
При этом российские препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в настоящий момент пока не входят в перечень препаратов, допущенных для вакцинации в ЕС.
До этого, 4 июня, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) — вопрос «пары месяцев».
Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что и сделал РФПИ.
Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в мире вакциной от коронавируса.