Летучих мышей и панголинов не продавали на рынках Уханя

По данным издания, перед пандемией на рынках мегаполиса можно было купить животных 38 видов. Ученые проанализировали информацию с мая 2017 по ноябрь 2019 года. Выяснилось, что можно было приобрести норок, енотовидных собак, белок, барсуков, ежей, лис, птиц и змей. Но доказательств продажи «хозяев» коронавируса исследователи не нашли.
Известно, что почти все звери продавались живыми. Они содержались в клетках, в тесноте, и не имели необходимых сертификатов.
«Большинство торговых точек предлагали услуги по разделке мяса на месте, что существенно влияло на проблемы для пищевой гигиены и охраны дикой природы», — говорится в докладе ученых.
В исследовании приняли участие специалисты из Китайского западного педагогического университета совместно с коллегами из Оксфорда. Они собрали данные по 17 тысячам торговых точек. Изначально информация аккумулировалась для изучения путей передачи тяжелой лихорадки с синдромом тромбоцитопении, но теперь эти данные могут помочь в выяснении источника коронавируса.
Специалисты ВОЗ в декабре 2020 года побывали в Ухане и сделали предположение, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей или панголинов, которые имеют очень схожие с SARS-CoV-2 вирусы.