Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
13:33 (мск), источник: Московский комсомолец

Летучих мышей и панголинов не продавали на рынках Уханя

Группа китайских ученых проанализировала ассортимент рынков Уханя, где вспыхнула эпидемия COVID-19, и не нашли там ни летучих мышей, ни панголинов, которых ранее считали переносчиками вируса. Об этом сообщило китайское издание South China Morning Post.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Reuters
1/12
Reuters
2/12
Reuters
3/12
Reuters
4/12
Reuters
5/12
Reuters
6/12
Reuters
7/12
Reuters
8/12
Reuters
9/12
Reuters
10/12
Reuters
11/12
Reuters
12/12

По данным издания, перед пандемией на рынках мегаполиса можно было купить животных 38 видов. Ученые проанализировали информацию с мая 2017 по ноябрь 2019 года. Выяснилось, что можно было приобрести норок, енотовидных собак, белок, барсуков, ежей, лис, птиц и змей. Но доказательств продажи «хозяев» коронавируса исследователи не нашли.

Новость
Доклад ВОЗ: коронавирус вряд ли был создан в лаборатории. Он передался от летучих мышей

Известно, что почти все звери продавались живыми. Они содержались в клетках, в тесноте, и не имели необходимых сертификатов.

«Большинство торговых точек предлагали услуги по разделке мяса на месте, что существенно влияло на проблемы для пищевой гигиены и охраны дикой природы», — говорится в докладе ученых.

В исследовании приняли участие специалисты из Китайского западного педагогического университета совместно с коллегами из Оксфорда. Они собрали данные по 17 тысячам торговых точек. Изначально информация аккумулировалась для изучения путей передачи тяжелой лихорадки с синдромом тромбоцитопении, но теперь эти данные могут помочь в выяснении источника коронавируса.

Специалисты ВОЗ в декабре 2020 года побывали в Ухане и сделали предположение, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей или панголинов, которые имеют очень схожие с SARS-CoV-2 вирусы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мэр Ровно дал цыганам несколько часов, чтобы покинуть город
Песков прокомментировал решение УЕФА об изменении формы украинской сборной
УЕФА требует от Украины убрать с формы «политические» надписи
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Биткоин подорожал сразу на 10% после признания Сальвадором
Как выглядит вилла, где пройдет встреча Путина и Байдена (фото)
Эксперты рассказали о выплатах по «старому» пенсионному возрасту
Дело о пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступило в суд
Тест: Угадайте советский мультфильм по цитате
Hi-Tech
В сети появился рецепт лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях. Что с ним не так Сможет сделать каждый. Но будьте осторожны
Авто
В Иерусалиме парковка с машинами провалилась под землю (видео) Воронка поглотила три автомобиля
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Зачем Макс женился на Алле: это больше не тайна
Леди
От Утяшевой до принцессы Дианы: звезды в черных платьях Как носить то самое little black dress?
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь