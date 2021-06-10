14:48 (мск), источник: Ведомости
ФСИН договорилась с подрядчиком БАМ о привлечении заключенных к стройке
Осужденные в Хабаровском крае привлекут к строительству второй линии
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«Состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр», — сообщили «РИА Новости» в хабаровском управлении ФСИН. Там уточнили, что соглашение касается второй линии БАМа. В «Бамстроймеханизации» подчеркнули, что привлечение осужденных необходимо
Управление ФСИН, в свою очередь, напомнило, что осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. Таковых в Хабаровском крае, по данным регионального управления ведомства, около 800 человек, а уже наступило подобное право у более 2 тыс. человек. Во ФСИН не уточнили, сколько именно осужденных могут быть отправлены на стройку второй линии БАМа.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что подрядчики РЖД планируют привлечь в июне этого года около 600 заключенных к строительству БАМа. Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, также предложил сам директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия».
В то же время
В марте 2021 г. президент Владимир Путин поручил представить предложения по расширению восточного участка БАМа для увеличения экспорта угля с якутских месторождений, а также проработать механизмы финансирования данного проекта, не исключая использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в нем.
Сейчас восточный участок железнодорожной магистрали протяженностью 1916 км, построенный в 1970-е гг. железнодорожными войсками, является однопутным. Он соединяет Тынду в Амурской области с портом Ванино в Хабаровском крае. В 2020 г. по этому участку перевезли 24 млн т грузов (в основном угля).