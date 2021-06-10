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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пляж в США покрылся субстанцией из мертвых насекомых

Однако разглядеть их удалось только под микроскопом.

Жители американского города Уэллс в штате Мэн в начале июня обнаружили на местном пляже странное черное вещество, которое окрашивало ноги отдыхающих. Поскольку это не было похоже на водоросли, о странной находке сообщили в Геологическую службу штата Мэн.

Местный эксперт Стив Диксон вместе с океанологами Линдой Статоплос и Джоном Лиллибридж взяли образцы черного вещества и исследовали их под микроскопом. Выяснилось, что красящая субстанция была не химией, а миллионами крошечных мертвых насекомых.

Как рассказали специалисты, маленькие мушки поедают водоросли, содержащие пигмент, а потому не удивительно, что отдыхающие на пляже окрашивали ноги, наступая на насекомых.

Диксон отметил, что за 35 лет своей работы сталкивается с таким явлением впервые. Теперь специалистам предстоит выяснить, что это за насекомые и почему они в таком количестве оказались сначала в воде, а затем и на местном пляже, пишет Press Herald.

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Екатерина Гура

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