Опубликовано Israel Antiquities Authority Среда, 9 июня 2021 г.
17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Израильские археологи нашли целое тысячелетнее куриное яйцо
Оно находилось на дне древнего туалета
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Команда археологов из Управления древностей Израиля во время раскопок древней выгребной ямы в Явне, датируемой исламским периодом, обнаружили целое куриное яйцо. Ученые отмечают, что это уникальная находка для всего научного мира — так как скорлупа куриных яиц очень хрупкая, то обычно яйца находят только в виде фрагментов.
По словам руководителя раскопок доктора Эли Хаддада, скорее всего, тысячелетнее яйцо сохранилось именно благодаря своему местоположению. Находясь на дне древнего туалета и покрытое нечистотами, оно было надежно защищено от кислорода и от разложения.
Несмотря на всю осторожность, с которой яйцо было извлечено
Как яйцо оказалось в выгребной яме, ученые не знают. Скорее всего, оно попало туда совершенно случайно. Интересно, что, помимо яйца, из древнего туалета были извлечены и другие интересные находки, в том числе три типичные костяные куклы исламского периода, использовавшиеся в качестве игрушек около 1000 лет назад.
Екатерина Гура