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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Израильские археологи нашли целое тысячелетнее куриное яйцо

Оно находилось на дне древнего туалета

Команда археологов из Управления древностей Израиля во время раскопок древней выгребной ямы в Явне, датируемой исламским периодом, обнаружили целое куриное яйцо. Ученые отмечают, что это уникальная находка для всего научного мира — так как скорлупа куриных яиц очень хрупкая, то обычно яйца находят только в виде фрагментов.

Опубликовано Israel Antiquities Authority Среда, 9 июня 2021 г.

По словам руководителя раскопок доктора Эли Хаддада, скорее всего, тысячелетнее яйцо сохранилось именно благодаря своему местоположению. Находясь на дне древнего туалета и покрытое нечистотами, оно было надежно защищено от кислорода и от разложения.

Опубликовано Israel Antiquities Authority Среда, 9 июня 2021 г.

Несмотря на всю осторожность, с которой яйцо было извлечено из-под земли во время раскопок, скорлупа на воздухе все-таки треснула, и его содержимое наполовину вытекло. Ученые не растерялись и собрали образцы желтка для анализа ДНК. Само же яйцо восстановили до первоначального состоянии в лаборатории органики Управления древностей Израиля.

Опубликовано Israel Antiquities Authority Среда, 9 июня 2021 г.

Как яйцо оказалось в выгребной яме, ученые не знают. Скорее всего, оно попало туда совершенно случайно. Интересно, что, помимо яйца, из древнего туалета были извлечены и другие интересные находки, в том числе три типичные костяные куклы исламского периода, использовавшиеся в качестве игрушек около 1000 лет назад.

Опубликовано Israel Antiquities Authority Среда, 9 июня 2021 г.

Екатерина Гура

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