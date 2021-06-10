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21:20 (мск), источник: Известия

Четвертый этап продаж туров с кешбэком начнется в России 16 июня

Глава Ростуризма Зарина Догузова в четверг, 10 июня, сообщила, что четвертый этап продаж путевок в рамках программы туристического кешбэка откроется с 16 июня. С этой даты, по ее словам, можно будет покупать туры с частичным возвратом средств на осенний период с 1 октября до середины декабря.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы рассчитываем, что нам до 2 млрд может понадобиться на осеннее «окно», — сказала она журналистам.

Догузова отметила, что туристы могут приобрести туры по акциям раннего бронирования. При этом поехать в любой регион страны и получить кешбэк.

В настоящий момент в России проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств за путевки. Он стартовал 18 марта, а завершится 15 июня. Уехать в путешествие можно до 30 июня.

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О том, что осенний период путешествий по России с туристическим кешбэком начнется 1 октября, Догузова рассказала 2 июня.

21 апреля президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. При этом глава государства также заявил о необходимости возвращать родителям половину стоимости путевок детей в летние лагеря.

Затем стало известно, что правительство России решило выделить дополнительно 4,7 млрд рублей на реализацию нового этапа программы туристического кешбэка. 30 апреля сообщалось, что соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Программа туристического кешбэка позволяет получить 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей. Первый этап программы прошел в конце августа 2020 года. Тогда им воспользовалось около 60 тыс. человек. Второй этап начался в середине октября.

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