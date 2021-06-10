Проценко заявил об усложнившемся лечении коронавируса из-за мутаций

«Факторы риска тяжелого течения не изменились принципиально, не поменялись, но что настораживает: есть ощущение, что меняется вирус», — рассказал Проценко.
По его словам, лечить пациентов стало тяжелее, так как появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которым не помогают выработанные ранее методы лечения.
«В последнее время периодически мы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус же за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал», — указал врач.
По его словам, «этот замкнутый круг» не преодолеть без вакцинации. «Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам», — заключил Проценко, отметив, что в Москве «для этого созданы сверхдоступные условия» по записи в поликлинике, без записи — в пунктах вакцинации. «Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась», — сказал он.
В Москве за последние сутки выявили 4,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимальным суточным приростом заболевших с 16 января, когда диагностировали 4,6 тыс. случаев заболевания. После этого число ежедневно фиксируемых случаев было ниже.
Столичное управление Роспотребнадзора сообщило 9 июня, что усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований. Московские власти попросили жителей столицы ограничить контакты из-за роста заболеваемости коронавирусом, а также соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. До конца недели число коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве увеличат более чем до 14 тыс., объявила заместитель мэра Анастасия Ракова.