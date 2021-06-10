Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Власти поддержали закон о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой В законодательстве предлагают прописать право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками
Фоторепортажи
10Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
21:51 (мск), источник: РБК

Проценко заявил об усложнившемся лечении коронавируса из-за мутаций

В последнее время врачи периодически фиксируют, что прежние методы борьбы с коронавирусом оказываются неуспешными, сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире радио «Эхо Москвы». Это может означать, что вирус за последние 1,5 года мутировал, считает врач.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
22:15 (мск)Мурашко отметил успехи Белгородской области и Чечни в вакцинации от COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

«Факторы риска тяжелого течения не изменились принципиально, не поменялись, но что настораживает: есть ощущение, что меняется вирус», — рассказал Проценко.

По его словам, лечить пациентов стало тяжелее, так как появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которым не помогают выработанные ранее методы лечения.

«В последнее время периодически мы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус же за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал», — указал врач.

Читайте также
В геноме коронавируса нашли две новые опасные мутации

По его словам, «этот замкнутый круг» не преодолеть без вакцинации. «Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам», — заключил Проценко, отметив, что в Москве «для этого созданы сверхдоступные условия» по записи в поликлинике, без записи — в пунктах вакцинации. «Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась», — сказал он.

В Москве за последние сутки выявили 4,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимальным суточным приростом заболевших с 16 января, когда диагностировали 4,6 тыс. случаев заболевания. После этого число ежедневно фиксируемых случаев было ниже.

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило 9 июня, что усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований. Московские власти попросили жителей столицы ограничить контакты из-за роста заболеваемости коронавирусом, а также соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. До конца недели число коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве увеличат более чем до 14 тыс., объявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Куда вложить деньги: советы бизнесменов с ПМЭФ-2021
Власти ответили на вопрос о запрете памперсов
Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах
«Посмотрю, как Россия проиграет Бельгии»: Познер — о Евро
Россия денонсировала договор с США о перемещении дипломатов
ЕС предложил Армении 3 миллиона евро за отказ от коньяка
Как выглядит вилла, где пройдет встреча Путина и Байдена (фото)
Тест: отличите правду о мороженом от мифов
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Не спасли: озвучена причина смерти родной сестры Шойгу
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Авто
Режиссер Зак Снайдер снял короткометражку про автомобиль В фильме, посвященном новому японскому кроссоверу, снялась актриса Кейт Хадсон
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Интимное 290
Что почитать, или самые ожидаемые книги 2021 года 123
Выходить на работу или нет? 108
На злобу дня 101
Леди
От Утяшевой до принцессы Дианы: звезды в черных платьях Как носить то самое little black dress?
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь