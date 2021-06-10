Мурашко отметил успехи Белгородской области и Чечни в вакцинации от COVID-19

«Вакцинация идет, вакцин достаточно. Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация, скажем, Белгородская область, Чеченская Республика — последние недели просто прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизации ситуации. Есть регионы, которые, к сожалению, медленнее двигаются», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».
Мурашко отметил, что ситуация с пандемией коронавируса в России развивается неравномерно, и хуже всего она в тех регионах, где массово не соблюдаются профилактические меры.
«Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, в том числе с высокой плотностью населения, [где] население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной», — сказал министр.
Он добавил, что сейчас перед населением страны стоит общая задача — создать коллективный иммунитет против коронавируса. «Мы находимся фактически в борьбе, это необходимо понять каждому и присоединиться к этой борьбе», — заключил он.
Министр подчеркнул необходимость вакцинации перед поездкой на отдых. «Вы проведете безопасно свой отпуск и, вернувшись с него отдохнувшим, не столкнетесь с заболеванием, и не перечеркнете, не пустите насмарку все то, что вам дали каникулярные и отпускные дни», — отметил он.
При сборах в отпуск Мурашко посоветовал россиянам обязательно брать с собой маски, антисептики и препараты, требующие постоянного приема при хронических заболеваниях.
«Маска — это сегодня уже устоявшийся предмет личной гигиены. Второе — это конечно же, антисептик. Если у вас есть хронические заболевания — артериальная гипертония или ряд других заболеваний, которые требуют постоянного приема [лекарств], — не забудьте с собой взять эти препараты», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, возможно ли введение каких-то дополнительных ограничительных мер, Мурашко отметил, что «не нужно проверять на прочность ни систему [здравоохранения], ни собственное здоровье, нужно выполнить те рекомендации, которые предписаны врачом».
Мурашко рассказал, что только в 5% случаев, при наличии тех или иных показаний, врач будет рекомендовать привиться определенной вакциной против коронавирусной инфекции из имеющихся.
«Есть ряд заболеваний, <…> аутоиммунных, по ним нужно с осторожностью, исходя из рекомендаций врача, применять тот или иной препарат. Практически в общем таких ситуаций, когда требуется выбирать [вакцину], их крайне немного, не более 5%», — сказал он.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 167 949 случаев заражения, выздоровели 4 771 995 человек, умерли 125 278. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.