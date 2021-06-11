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01:06 (мск), источник: Известия

Эксперты назвали регионы с наибольшим неравенством доходов

Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»).

Источник: Известия

Самое сильное неравенство в 2020 году было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе — там разрыв между доходами богатых и бедных составляет 10,2 раза (215,9 тыс. против 21,2 тыс. рублей).

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ, где такая разница достигла 9,4 раза (201 тыс. против 21,3 тыс. рублей). Москва заняла третью позицию — в столице пропасть между богатыми и бедными составила 8,7 раза (177,3 тыс. против 20,3 тыс. рублей).

В антирейтинг также попали Чукотский автономный округ, где доходы обеспеченных людей превысили заработки малоимущих в 8,5 раза, Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), а также Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза).

При этом большинство перечисленных регионов входит в число лидеров по уровню средних доходов населения, говорится в исследовании. Невысоким уровнем жизни характеризуется лишь Адыгея, а Краснодарский край и Свердловская область относятся к «середнякам».

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