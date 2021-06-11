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01:34 (мск), источник: Известия

Редкие автографы Гумилева и Мандельштама ушли с молотка

Российский аукционный дом «Литфонд» провел 10 июня торги, претендующие на рекорд рынка. С молотка ушло уникальное собрание книг и рукописей на общую сумму около 100 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Среди жемчужин только что завершившихся торгов крупнейшего в России аукционного дома: вторая книга стихов Марины Цветаевой «Волшебный фонарь» с автографом, оставленным за пять месяцев до самоубийства (продана за 3,2 млн рублей), беловая рукопись «Одесских рассказов» Исаака Бабеля (6 млн рублей), уникальное издание «Темных аллей» с ремарками Ивана Бунина на полях (продано за 5,5 млн рублей), «Радуница» 1916 года издания с обширной дарственной надписью Сергея Есенина: «Другу Натану Венгрову на добрую память от ипостаси сохи-дерехи…» (продана за 5 млн).

«Такого уровня торги случаются примерно раз в 3−4 года, когда на рынок попадает крупная частная коллекция, — сообщил “Известиям” генеральный директор Аукционного дома “Литфонд” Сергей Бурмистров, — это событие для аукционного рынка России, да и на Западе похожие торги происходят нечасто. Основная часть представленных лотов происходят из собрания, которое формировалось в течение последних 20−25 лет».

Из редкостей — первая книга стихов Осипа Мандельштама «Камень» с благими пожеланиями писателю Павлу Лукницкому от 25 января 1928 года (продан за 9,5 млн рублей). Известно, что за два дня до этого Лукницкий записал в дневнике: «Были Мандельштамы — великолепные, толстые, здоровые. О. М. шутил, говорил пустяки, был весел».

Одним из самых необычных лотов стал собственноручно скроенный и сшитый Эдуардом Лимоновым пиджак, состоящий из 114 лоскутов разноцветных тканей начала 1970-х годов из собрания Вагрича Бахчаняна (США) — он ушел за 1 млн 700 тыс. рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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