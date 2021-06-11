Минобороны обнародовало документы об освобождении Литвы от фашистов

Летом 1944 года красноармейцы приступили к освобождению Литовской ССР от немецко-фашистской оккупации, и, несмотря на ожесточенное сопротивление немецких войск, Красная армия в кровопролитных боях освободила республику.
«Безвозвратные потери советских войск в боях за освобождение территории Литовской ССР составили 137 200 человек. Однако похоронено на этих землях еще больше красноармейцев: кроме погибших в 1944 году здесь покоятся останки десятков тысяч советских военнопленных, а также красноармейцев, погибших в тяжелейших оборонительных боях лета 1941 года», — сказано в тексте.
Архивные материалы представлены «в целях противодействия фальсификациям истории и сохранения памяти о мужестве и героизме» красноармейцев, цитирует ведомство «Газета.ру».
В Минобороны отмечают, что с середины 2008 года в Прибалтике активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям, а с конца 2017 года литовская сторона фактически заблокировала российскую деятельность по ремонту мемориалов и восстановлению мест захоронений воинов Красной армии.
4 июня Минобороны опубликовало раздел, посвященный освобождению Латвии от немецко-фашистских оккупантов воинами Красной армии, в котором содержится обязательство Риги по сохранению памятников советским воинам.
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