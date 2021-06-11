Директор NASA считает уникальным сотрудничество России и США в космосе

«Если вы поговорите с работниками российской космической сферы, они хотят, чтобы это сотрудничество с американцами продолжалось. Поэтому я поговорил об этом с Рогозиным. Я сказал: “Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле”. Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось», — отметил Нельсон.
«Мы видели, например, что совсем недавно у них [России] появился какой-то модуль, который они собираются запустить на Международную космическую станцию, что, на мой взгляд, является довольно хорошим признаком того, что они не собираются отказываться от нее через четыре года», — добавил директор NASA.
«Наша политическая сфера стала очень напряженной. Но где же та область, в которой мы смогли сотрудничать? Это [сотрудничество] происходило с 1975 года, когда американский космический корабль в разгар холодной войны встретился и совершил стыковку с российским космическим кораблем, и экипажи проживали вместе на протяжении девяти дней. С тех пор мы сотрудничаем. У нас исключительное сотрудничество», — подчеркнул Нельсон.
Как ранее ТАСС сообщил Рогозин, он рассчитывает, что NASA сформирует свою позицию по сотрудничеству с российской госкорпорацией к саммиту РФ и США в Женеве, а не будет «пассивным наблюдателем».
Глава Роскосмоса заявил, что Россия сможет строить планы сотрудничества с США в космосе только после отмены американских санкций против российских предприятий космической отрасли.
Сотрудничество с Китаем
Соединенные Штаты и Китай могут сотрудничать в космосе и с учетом запрета, который ранее был введен на законодательном уровне в США, заявил Нельсон.
Его спросили о возможности американо-китайского сотрудничества в космосе. «Есть области, где нам необходимо сотрудничать и улаживать конфликт на любых возможных орбитах. Нам, безусловно, необходимо сотрудничать в борьбе с орбитальным мусором, который может поразить нашу космическую станцию, а также их космическую станцию, которую они выводят. Есть области, в которых мы можем сотрудничать с Китаем <…>, признавая ограничения, наложенные на нас законом, и признавая также реалии, что китайцы не очень транспарентны», — ответил директор NASA.
В США на законодательном уровне существует запрет на сотрудничество с Китаем в сфере освоения космоса. На слушаниях в Конгрессе Нельсон ранее заявил, что NASA будет его соблюдать.
Экспериментальный полет «Союз-Аполлон»
15 июля исполнится 46 лет с начала первого совместного космического полета кораблей из двух стран. На борту «Союза-19» находились советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, а на «Аполлоне» осуществили полет американские астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.
Стыковка «Союза-19» и «Аполлона» состоялась через два дня — 17 июля 1975 года над Москвой, а первое космическое рукопожатие представителей разных стран — над Эльбой.
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