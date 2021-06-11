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06:52 (мск), источник: РБК

Россияне назвали желаемую зарплату для финансовой независимости

Для того, чтобы стать финансово независимыми, большинство россиян считают необходимым иметь доход в среднем в 74,9 тыс. руб. в месяц, показало исследование СК «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК). Сами себя финансово независимыми считают почти две трети россиян. Главные критерии самодостаточности — способность полностью обеспечивать себя, собственное жилье и возможность путешествовать.

Источник: Reuters

Портрет финансово независимого россиянина выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64% респондентов), живет в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).

Исследование проводилось в июне 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

Согласно опросу, 63% жителей крупных и средних российских городов считают себя финансово независимыми. Мужчины оценивают так свое финансовое положение чаще — 64% по сравнению с 61% среди женщин.
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Главным критерием финансовой независимости респонденты считают достойную зарплату (ее главным фактором назвали 82% опрошенных). Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тыс. руб.), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тыс. руб.) и Владивостока (92,7 тыс. руб.).

Кроме того, для трети россиян (33%) важным фактором для достижения независимости являются накопления. Больше всего для того, чтобы почувствовать себя самодостаточными в плане денег нужно москвичам — 6,39 млн руб. Вслед за Москвой идет Кемерово (4,2 млн руб.) и Санкт-Петербург (4,12 млн руб.). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн руб.

Варианты ответов на вопрос о способах получения дохода, с помощью которого россияне рассчитывают стать финансово независимыми, различаются в зависимости от возраста респондентов.

Молодежь в возрасте от 18−30 лет чаще других рассчитывает на собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42%), люди в возрасте 30 — 40 лет — на накопления (43%).

Только старшее поколение (в возрасте от 50 до 60 лет) считает, что достаточный для этого доход можно иметь только за счет зарплаты (89%).

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Больше всего людей, которые считают, что их доход позволяет им быть самодостаточными, живет в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке — по 74% опрошенных жителей этих городов.

Как считают респонденты, среднестатистический гражданин становится финансово независимым в 26 лет. Но возраст, в котором участники опроса стали или хотели бы стать материально свободными, ниже — 24,4 года.

Схожий опрос, проведенный Сбербанком в прошлом году, показал, что больше половины (54%) родителей в России продолжают финансово поддерживать детей даже после того, как те становятся финансово самодостаточными. Одновременно почти две трети (62%) россиян финансово поддерживают своих родителей и пожилых родственников.

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