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09:49 (мск), источник: Ведомости

В Роспотребнадзоре рассказали о появлении проблем со слухом при COVID-19

У части пациентов с коронавирусом появляется заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, симптом можно вылечить, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

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Источник: РИА "Новости"

«Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается в среднем у 18−23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический», — рассказала Пшеничная.

По ее словам, остаточные явления этого симптома могут наблюдаться еще несколько недель после выздоровления. В единичных случаях после коронавируса может произойти острая нейросенсорная потеря слуха.

Точная причина этой болезни неизвестна, но считается, что ее может спровоцировать вирусная инфекция, в том числе коронавирус.

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«Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении», — рассказала Пшеничная.

В октябре прошлого года ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха выяснили, что пациенты с коронавирусом могут испытывать звон и шум в ушах — тиннитус — и в дальнейшем потерять слух. При этом тиннитус и проблемы со слухом сами по себе не означают заражения коронавирусом и могут сопровождать и другие заболевания, писал Express со ссылкой на ученых.

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