Семьи с детьми получат скидку на билеты на поезда дальнего следования

Как сообщает пресс-служба правительства, купить билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет. Программа распространяется на самостоятельные поездки и на организованные туры.
Льготный тариф будет рассчитан как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство.
На субсидирование из бюджета выделят в 2021 году более 1,3 млрд руб. Принятое решение, как пояснили в правительстве, направлено на поддержку внутреннего туризма.
В апреле президент Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевки в детский лагерь. На выплаты туристического кешбэка на летний отдых детей направили уже более 9 млрд руб.