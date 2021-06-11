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12:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Семьи с детьми получат скидку на билеты на поезда дальнего следования

Правительство России просубсидирует льготные тарифы для путешествий семей с детьми на поездах. Скидки будут действовать для поездок в вагонах купе в поездах дальнего следования всех категорий и в любом направлении. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба правительства, купить билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет. Программа распространяется на самостоятельные поездки и на организованные туры.

Льготный тариф будет рассчитан как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство.

На субсидирование из бюджета выделят в 2021 году более 1,3 млрд руб. Принятое решение, как пояснили в правительстве, направлено на поддержку внутреннего туризма.

В апреле президент Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевки в детский лагерь. На выплаты туристического кешбэка на летний отдых детей направили уже более 9 млрд руб.

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