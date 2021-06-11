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13:18 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Тюмени рабочий спас из мусорки котят, которые чуть не отправились под пресс

К счастью, мужчина вовремя обратил на них внимание.

В Тюмени работник организации по вывозу бытовых отходов нашел в мусорном контейнере маленьких котят, от которых, по всей видимости, решили самым негуманным образом отказаться прежние хозяева.

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«Вот мусорный бак, а внутри живые котята. Кто такое сделал? — возмутился мужчина на видео, опубликованном в местном сообществе. — Мы сейчас закидываем их в пресс, и их прессует. Как вы думаете, люди, это нормально или нет? Зачем вы их оставляете? Животные…».

В комментариях к посту пресс-служба Тюменского экологического общества обратилась к жителям с просьбой не выбрасывать животных в контейнеры для отходов: «В кузове мусоровоза под прессом, на конвейере МСЗ у них почти нет шансов на выживание. Если необходимо найти дом животному, пожалуйста, обратитесь в волонтерские организации, разместите объявление, подключите близких к поискам новой семьи. Живому существу среди мусора не место».

Некоторые местные жители уже вызвались помочь с выкармливанием и пристройством котят. Надеемся, скоро все малыши найдут себе хозяев!

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