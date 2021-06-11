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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина с самыми длинными в мире ресницами побила собственный рекорд

Она называет свою особенность подарком Будды.

Жительница Китая Ю Цзянься отрастила ресницы рекордной длины. Самая длинная из ее ресниц достигает 20,5 см. Она растет на верхнем веке ее левого глаза.

Другие ресницы на пару сантиметров короче, но все равно напоминают скорее локоны, чем защитное обрамление глаз.

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Ю Цзянься стала сенсацией еще в 2016 году. Тогда ее ресницы достигали длины 12,4 см, сообщает официальный сайт Книги рекордов. Теперь женщина побила свой собственный рекорд.

Ресницы Ю Цзянься начали расти внезапно в 2015 году. Врачи не смогли объяснить причину аномалии. Ни у кого из родственников Ю Цзянься таких ресниц нет, поэтому она называет свою особенность «подарком Будды» и даже не думает от него избавляться.

Женщина говорит, что необычайно длинные ресницы не влияют на ее повседневную жизнь, а даже помогают. Например, ей не нужна подводка для глаз и тушь для ресниц — они у нее и без того выразительные. А чтобы ресницы не мешали, Ю Цзянься просто заправляет их за уши.

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Анна Лысенко

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