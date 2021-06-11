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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Северном море выловили палтуса размером с человека

Его съедят посетители ресторанов в шотландском Эдинбурге.

Торговец рыбой из Шотландии по имени Кэмпбелл Микель поделился фотографией гигантского палтуса размером со взрослого мужчину.

Чтобы показать, насколько рыба огромна, он улегся с ней рядом.

Рыбу длиной больше 1,8 метра и весом почти 77 кг выловили в Северном море, сообщает Fox News. Микел купил палтуса у рыбаков и нанял четырех человек, чтобы доставить рыбу в магазин. Гиганта уже разделали на филе и начали поставлять в рестораны Эдинбурга.

Среднестатистический палтус, который попадает на рыбный рынок в городе, весит от 10 до 14 кг, говорит Микель.

«Я рад узнать, что рыба такого размера все еще водится», — подытожил он.

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