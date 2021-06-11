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16:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Медведь на проводе: что он делает на столбе линии электропередач?

В Аризоне молодой медведь забрался на столб и застрял. Спасатели отключили электричество, но их помощь ему в итоге не понадобилась.

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В Аризоне, США, молодой медведь забрался на столб линии электропередач и застрял.

Пока сотрудник электрической компании отключал электричество и предлагал медведю помощь, тот вытащил голову из проводов и слез со столба.

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