Фонд президентских грантов за все время работы поддержал более 20 тыс. проектов

«Всего за 11 конкурсов мы рассмотрели 100 тыс. проектов от 31 тыс. некоммерческих организаций. И с учетом подведенных сегодня итогов мы поддержали более 20 тыс. проектов на общую сумму более 41 млрд рублей», — сказал он.
По словам Кириенко, «сами эти НКО в качестве софинансирования привлекли еще 30 млрд рублей». Таким образом, подчеркнул он, общий объем финансирования этих проектов составил более 71 млрд рублей.
Более 2 тыс. некоммерческих организаций (НКО) получили около 4,2 млрд рублей на реализацию своих социальных проектов в ходе второго конкурса президентских грантов 2021 года.
«Чистыми победителями конкурса стали 2 140 НКО из 81 региона, они с 1 июля смогут приступить к реализации проектов. Общая сумма распределенных грантов — 4,162 млрд рублей», — сказал Кириенко.
Он уточнил, что еще четыре НКО получат 50% от запрашиваемой суммы, также фонд им поможет в поиске оставшейся части средств.
Кириенко отметил, что НКО, получившие поддержку, намерены привлечь в качестве софинансирования еще около 3,4 млрд рублей.
Фонд президентских грантов начнет с 1 сентября этого года принимать заявки на первый конкурс 2022 года. «С 1 сентября принимаются заявки на конкурс 2022 года», — сказал Кириенко. Благодаря тому, что прием заявок стартует осенью, поддержка проектов может начаться уже в начале 2022 года, добавил он.
В Фонде президентских грантов уточнили, что прием заявок продлится до середины октября.
Господдержку в виде грантов президента получают некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие в первую очередь социально значимые проекты. Глава государства распределяет свои гранты для НКО не напрямую, а через специальный фонд президентских грантов, который проводит конкурсы (не реже двух раз в год) среди организаций. Гранты предоставляются за счет субсидии, а также средств, привлекаемых оператором из внебюджетных источников. В 2017—2018 годах суммы субсидий президент определял своими распоряжениями. Начиная с 2019 года госфинансирование предусмотрено федеральным бюджетом в виде средств, выделяемых Управлению делами президента РФ на поддержку НКО. Срок реализации проектов, получающих гранты, составляет не более трех лет.
На второй конкурс 2021 года поступило рекордное количество проектов — 12 255, при этом до независимой экспертизы были допущены 11 702. По результатам конкурса между НКО будет распределено более 4 млрд рублей. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.