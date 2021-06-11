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17:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Охранник» в ювелирном: в Турции белка нашла свое предназначение

В турецком ювелирном магазине белка охраняет кассу и золото своего спасителя.

Ювелир и предприниматель Мехмет Юксель из Турции три месяца назад спас бельчонка, когда у того погибла мать. Юксель назвал грызуна Мемокан и оставил его, чтобы подлечить травму лапы.

Бельчонок честно отрабатывает свои орешки ни на шаг не подпуская чужаков к кассе магазина. В свободное от охраны время Мемокан общается с посетителями магазина.

Когда рана у бельчонка заживет, Мехмет вернет его в естественную среду обитания.

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