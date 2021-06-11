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17:00 (мск), источник: ТАСС

Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Организаторы музыкального фестиваля «Нашествие» перенесли мероприятие на 2022 год по требованию Роспотребнадзора.

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Источник: РИА "Новости"

«Решение о переносе “Нашествия” на 2022 год было принято только что на совещании организаторов фестиваля с правительством Московской области. Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19 невозможным», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Facebook организаторов.

Фестиваль пройдет в следующем году 29—31 июля в Серпухове. Ранее организаторы планировали пускать зрителей на мероприятие только с отрицательным ПЦР-тестом или паспортом вакцинации.

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