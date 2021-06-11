17:33 (мск), источник: ТАСС
Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу двух тестов на коронавирус при въезде в РФ
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россиянам, возвращающимся в страну
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«При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется. При этом обязательным является размещение в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к
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