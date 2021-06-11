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17:33 (мск), источник: ТАСС

Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу двух тестов на коронавирус при въезде в РФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россиянам, возвращающимся в страну из-за рубежа, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса или имеющим антитела, не потребуется сдавать два ПЦР-теста при въезде в Россию. Об этом говорится в проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

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Источник: AP 2021

«При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется. При этом обязательным является размещение в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования», — говорится в документе, опубликованном в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

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Для россиян, не входящих в эти категории граждан, требование о двукратном ПЦР-тестировании на ковид сохраняется. Два исследования необходимо пройти в течение пяти дней с момента прибытия в Россию и разместить информацию о лабораторном исследовании на портале госуслуг. При этом интервал между первым и вторым тестом должен составлять не менее суток. Гражданам следует соблюдать режим изоляции до получения результатов.

Кроме того, в проекте уточняется, что граждане государств — членов Евразийского экономического союза с 1 июля при въезде в Россию должны загрузить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за три дня до прибытия, через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Во время загрузки произошла ошибка.
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