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18:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Китайский марсоход «Чжужун» делает селфи на Красной планете

Китайский марсоход «Чжужун» прислал на Землю серию снимков с поверхности Красной планеты, включая изображение самого себя.

Источник: BBC News Русская служба

Шестиколесный робот, названный в честь мифологического бога огня и опустившийся на марсианскую равнину Утопия 14 мая, разместил на грунте беспроводную камеру, отъехал на 10 метров к югу и сделал снимок.

Справа от «Чжужуна» находится платформа с тормозными ракетами, на которой «Чжужун» совершил мягкую посадку.

И на «Чжужуне», и на платформе четко видны флаги КНР.

Источник: BBC News Русская служба

На втором снимке фигурирует только посадочная платформа. Видна рампа, по которой с нее съехал марсоход, и оставленные им при развороте следы в пыли.

На третьем фото — панорама горизонта, как она выглядит с места посадки.

Обширная равнина Утопия (Utopia Planitia) находится в северном полушарии Марса.

Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР на мероприятии в честь успешного продолжения миссии.

Источник: BBC News Русская служба

Ресурс самодвижущегося зонда рассчитан на 92 земных или 90 марсианских дней.

«Чжужун» внешне очень похож на американские марсоходы нулевых годов «Спирит» и «Оппортьюнити». Он весит 240 кг. На высокой мачте установлены камеры и навигационные приборы. Еще пять устройств предназначены для исследования грунта и в целом окружающей среды, включая марсианскую погоду.

Как более современные марсоходы НАСА, «Кьюриосити» и «Персеверанс», «Чжужун» оснащен лазером для бурения камней, чтобы определять их химический состав. Он также оборудован радаром для поиска подпочвенного льда, аналогичным тому, что установлен на марсоходе «Персеверанс».

В четверг Университет штата Аризона опубликовал цветное фото «Чжужуна», снятое с орбиты Марса спутником НАСА.

Научный спутник НАСА сфотографировал из космоса китайский зонд и его посадочную платформу | Источник: BBC News Русская служба
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