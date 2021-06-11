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18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немецкий Стоунхендж оказался центром «культа черепов»

Местные жители не только практиковали человеческие жертвоприношения, но и устраивали охоту за головами.

Немецкие археологи обнаружили под круговым рвом в Пеммельте свидетельства того, что древние обитатели этих мест практиковали «культ черепов», сообщает MDR.de.

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Древнюю структуру в Пеммельте диаметром около 115 метров недалеко от города Барби в земле Саксония-Анхальт называют немецким Стоунхенджем. Это памятник конца третьего тысячелетия до нашей эры. Считается, что на этом месте находилась древняя астрономическая обсерватория и ритуальный центр.

Во время предыдущих раскопок здесь обнаружили ритуальные ямы в земле, расчлененные тела взрослых и детей, каменные топоры, сосуды для питья, каменные мельницы, кости животных. В окрестностях были найдены следы 130 древних жилищ. Поселение бронзового века недалеко от Поммельте является крупнейшим в своем роде в Центральной Европе.

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Во время раскопок, начатых в марте 2021 года, археологи нашли еще два захоронения, следы 2 домов и около 20 ритуальных ям.

Рядом с одним из скелетов лежал «дополнительный» череп. Это подсказало ученым, что местные жители не только практиковали человеческие жертвоприношения, но и «культ черепов». Они могли хранить черепа предков или даже устраивать охоту за головами.

Раскопки в Пеммельте продолжатся до поздней осени. Ученые надеются найти новые свидетельства древних культов.

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Анна Лысенко

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