June 11, 2021
20:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американские ученые предложили снимать усталость ударами тока
Для этого они разработали специальный прибор
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Ученые из Исследовательской лаборатории ВВС США разработали портативное устройство для неинвазивной стимуляции мозга. Оно пропускает разряд контролируемых электрических разрядов по блуждающему нерву на шее, что, в свою очередь, активирует область мозга, в которой вырабатывается гормон бодрствования норадреналин.
Таким образом, с помощью небольших ударов тока можно снять усталость и повысить работоспособность.
Эффективность устройства ученые проверили на 40 добровольцах — военнослужащих ВВС США. Результаты исследования показывают, что у всех испытуемых после курса электростимуляции было зафиксировано улучшение когнитивных способностей, сниженных
Теперь специалистам предстоит провести исследования на более широкой выборке участников, пишет научный журнал Nature.
Екатерина Гура