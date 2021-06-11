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20:48 (мск), источник: РБК

Власти пересмотрели данные по смертности от COVID-19

По окончательным статистическим данным за 2020 год, которые опубликованы Росстатом, коронавирусная инфекция COVID-19 послужила причиной смерти 144 691 россиянина в прошлом году.

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Источник: Агентство «Москва»

Это означает, что существенно уточнены данные, которые Росстат публиковал в ежемесячном режиме в разбивке по четырем категориям:

  • COVID подтвержден в качестве основной причины смерти;
  • COVID с высокой вероятностью стал основной причиной смерти;
  • коронавирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений;
  • коронавирус не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на течение болезни.
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Ранее из ежемесячных данных Росстата следовало, что от коронавируса как от основной причины умерли 104,8 тыс. человек в 2020 году (первая и вторая категории «коронавирусной» смертности). А у 58,3 тыс. умерших в 2020 году коронавирус был зарегистрирован на момент смерти, но не стал основной причиной, следовало из ежемесячных данных.

Новый показатель Росстата, полученный на основе уточненных и перепроверенных медицинских документов, — почти 144,7 тыс. смертей от коронавируса. Это случаи, когда COVID-19 идентифицирован как первоначальная причина смерти по Международной статистической классификации болезней.

Но, как пояснили РБК в Росстате, этот статистический рост (формально на 38%) отражает в основном перераспределение между категориями, а именно перемещение случаев из третьей и четвертой групп (по классификации Росстата — коронавирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений или коронавирус не оказал такого влияния) в первую группу (коронавирус подтвержден в качестве основной причины смерти).

Из этого следует, что общее количество умерших, у которых был выявлен коронавирус, не должно было значительно измениться, хотя могут быть и случаи, когда COVID-19 не был выявлен при первоначальном анализе, а был установлен позже, по итогам дополнительных исследований.

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Росстат не отвечает за первичные данные по коронавирусной смертности, а только собирает информацию по медицинским свидетельствам о смерти, которые производят врачи.

Теперь в статистике по коронавирусной смертности возникли два ряда данных, которые нельзя сопоставлять механически. Есть уточненные данные по смертности от COVID-19 за 2020 год и есть ежемесячные данные по смертности от коронавируса с начала 2021 года (январь-апрель). Механически складывать их нельзя.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова в комментарии для журналистов (есть у РБК) рассказала, что в России создана и функционирует «полицевая» система учета всех случаев смерти, которая в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения. «Еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти 100-процентное патолого-анатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти», — указала Голикова.

«Все медицинские документы умерших [с коронавирусом] прошли проверки специально созданными комиссиями, куда вошли патологоанатомы, ведущие специалисты — кардиологи, пульмонологи, эндокринологи и ряд других специалистов», — подчеркнула вице-премьер.

На смерти от коронавируса пришлось 6,8% в общей структуре смертности в России за 2020 год, следует из данных Росстата, или 42,5% общего прироста смертности за прошлый год (в 2020 году умерли на 340 тыс. человек больше, чем в 2019-м).

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