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22:23 (мск), источник: ТАСС

Путин наградил сотни медиков и сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с пандемией

Орденом Пирогова отмечены 21 сотрудник различных медучреждений, некоторые из которых — посмертно, а медалью Луки Крымского — почти 70 медиков.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалями и орденами сотни врачей, медсестер и других медработников, а также сотрудников Роспотребнадзора из разных регионов России за большой вклад в борьбу с пандемией. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

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Так, с формулировкой «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга», орденом Пирогова отмечены 21 сотрудник различных медучреждений, некоторые из которых — посмертно, а медалью Луки Крымского — почти семь десятков медиков. Еще нескольким врачам и медсестрам присуждены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени или звания «Заслуженного работника здравоохранения РФ».

Кроме того, «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции» орденом Пирогова награждены более 180 человек, в основном — сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиологии, и еще около 80 их коллег удостоились медали Луки Крымского.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден научный руководитель Института гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Валерий Ракитский, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — гендиректор Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства Александр Троицкий, еще несколько человек удостоились медалей Луки Крымского, званий «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в РФ в июне 2020 года, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.

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