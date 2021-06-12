Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
10Показ макета нового капсульного пассажирского вагона
10Топ-10 природных достопримечательностей России, которые нужно увидеть своими глазами
00:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Лера Кудрявцева пожаловалась на «ковидный хвост»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о последствиях коронавируса. На своей странице в Instagram она сообщила о симптомах, которые стала испытывать спустя некоторое время после выздоровления.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По словам звезды, у нее такой «ковидный хвост» проявился лишь на третий месяц. Среди проблем со здоровьем Кудрявцева назвала мигрень, апатию и даже панические атаки.

«Головные боли, сил нет, апатия и опять начались панические атаки. Короче, в моем случае долбануло по нервной системе. Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось», — написала телеведущая.

Кудрявцева переболела коронавирусом в начале 2021 года. Из-за этого ей пришлось отменить поездку в Дубай. По словам телеведущей, незадолго до Нового года заразилась ее дочь Маша. У самой Кудрявцевой заболевание прошло в легкой форме, но последствия до сих пор ощущаются.

 Раскрыта новая схема телефонного мошенничества
Безруков высмеял игру Бузовой в театре
Глава МИД Украины назвал сроки встречи Зеленского и Байдена
Власти пересмотрели данные по смертности от COVID-19
Росстат подсчитал медианную среднемесячную зарплату в РФ
Украина не сможет играть на Евро-2020 с надписью «Героям слава!»
Time поместил на обложку отражение Путина в очках Байдена
Астрономы обнаружили планету с «земной» атмосферой
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
КамАЗ показал построенный назло БелАЗу грузовик-геркулес
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Авто
«АвтоВАЗ» открыл склад запчастей с людьми в экзоскелетах «АвтоВАЗ» сможет быстрее доставлять запчасти дилерам
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 1084
Клуб планирующих беременность лето 2021 778
Картинки 622
Забавные картинки 620
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь