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07:37 (мск), источник: ТАСС

ГИБДД при скрытом надзоре будет визуально фиксировать разговор по телефону

Сотрудники Госавтоинспекции смогут сфотографировать или снять на видео водителей, разговаривающих по телефону.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД будут отслеживать разговоры по телефону при скрытом надзоре визуально. Об этом ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, как сотрудники Госавтоинспекции при скрытом надзоре будут отслеживать водителей, разговаривающих по телефону.

Согласно проекту приказа МВД РФ, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах.

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