12:16 (мск), источник: РБК
Организаторы решили не проводить шествие «Бессмертного полка»
Организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате 24 июня
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В День Победы 9 мая акция «Бессмертный полк» прошла в
«9 мая мы отказались от проведения шествия
В Москве сохранятся запрет на массовые мероприятия, введенный в начале эпидемии в марте 2020 года. Тогда в Москве запретили проводить массовые и зрелищные акции с количеством участников более 5 тыс. человек. Также в Москве сохраняется ограничение на количество зрителей в кино, театрах, на концертах — оно должно составлять до 50% от общей вместимости зала. Это же касается музеев, библиотек и остальных учреждений культуры и спорта.
За последнюю неделю в Москве фиксируют рекордные с зимы суточные показатели заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в столице впервые с декабря выявили более 6,7 тыс. новых случаев заболевания. Всего в России за сутки зарегистрировали более 13,5 тыс. новых заболевших.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, тяжесть течения коронавируса ухудшается, много москвичей подключены к аппаратам ИВЛ. Заболеваемость коронавирусом в столице находится на высоком уровне, несмотря на иммунитет примерно у половины горожан, сообщил Собянин. В связи с высокой заболеваемостью в Москве на праздничные дни с 12 июня решили увеличить количество проверок соблюдения антикоронавирусных мер, в том числе на летних верандах, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Роспотребнадзор пообещал усилить в городе контроль за соблюдением санитарных мер.