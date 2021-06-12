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12:16 (мск), источник: РБК

Организаторы решили не проводить шествие «Бессмертного полка»

Организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате 24 июня из-за эпидемиологической ситуации в стране, сообщила РБК сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

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Источник: РИА "Новости"

В День Победы 9 мая акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате. Однако в случае изменения ситуации с коронавирусом в лучшую сторону организаторы рассчитывали провести шествие в очном формате 24 июня.

«9 мая мы отказались от проведения шествия из-за требований, выставленных Роспотребнадзором. Должна была быть определенная дистанция, должна была проводиться термометрия, плюс людям нужно было проходить через рамку. Эти требования были неисполнимы для обычной общественной организации, и праздника бы не получилось», — Цунаева.

Организаторы решили не проводить шествие ни в Москве, ни в других регионах. По словам Цунаевой, шествия в онлайн-формате 24 июня тоже не планируется.

В Москве сохранятся запрет на массовые мероприятия, введенный в начале эпидемии в марте 2020 года. Тогда в Москве запретили проводить массовые и зрелищные акции с количеством участников более 5 тыс. человек. Также в Москве сохраняется ограничение на количество зрителей в кино, театрах, на концертах — оно должно составлять до 50% от общей вместимости зала. Это же касается музеев, библиотек и остальных учреждений культуры и спорта.

За последнюю неделю в Москве фиксируют рекордные с зимы суточные показатели заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в столице впервые с декабря выявили более 6,7 тыс. новых случаев заболевания. Всего в России за сутки зарегистрировали более 13,5 тыс. новых заболевших.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, тяжесть течения коронавируса ухудшается, много москвичей подключены к аппаратам ИВЛ. Заболеваемость коронавирусом в столице находится на высоком уровне, несмотря на иммунитет примерно у половины горожан, сообщил Собянин. В связи с высокой заболеваемостью в Москве на праздничные дни с 12 июня решили увеличить количество проверок соблюдения антикоронавирусных мер, в том числе на летних верандах, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Роспотребнадзор пообещал усилить в городе контроль за соблюдением санитарных мер.

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