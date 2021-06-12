13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кит проглотил и выплюнул живым дайвера из США
Мужчина чудом избежал гибели.
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Житель американского города Провинстаун по имени Майкл Паккард чудом избежал смерти, побывав в пасти у горбатого кита.
Паккард нырял за омарами на полуострове
Но внезапно дайвер почувствовал, что кит вынырнул на поверхность и стал трясти головой. Паккард вылетел изо рта животного и упал в воду.
«Я был свободен и я плавал. Я не мог в это поверить», — добавил мужчина.
Оказавшиеся поблизости рыбаки подхватили дайвера и затащили в лодку. Майкл не мог стоять на ногах, он опасался, что они сломаны.
Паккарда отвезли в больницу, где он провел день. Кости оказались целы, и вскоре дайвер вернулся домой. Еще
Анна Лысенко
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