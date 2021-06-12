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13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кит проглотил и выплюнул живым дайвера из США

Мужчина чудом избежал гибели.

Житель американского города Провинстаун по имени Майкл Паккард чудом избежал смерти, побывав в пасти у горбатого кита.

Паккард нырял за омарами на полуострове Кейп-Код, чем занимается уже около 40 лет, сообщает CBS Boston. Внезапно, рассказал он, все потемнело, и мужчина понял, что находится у кита во рту. Паккард подумал, что пора прощаться с жизнью, он вспомнил о детях и жене.

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Но внезапно дайвер почувствовал, что кит вынырнул на поверхность и стал трясти головой. Паккард вылетел изо рта животного и упал в воду.

«Я был свободен и я плавал. Я не мог в это поверить», — добавил мужчина.

Оказавшиеся поблизости рыбаки подхватили дайвера и затащили в лодку. Майкл не мог стоять на ногах, он опасался, что они сломаны.

Паккарда отвезли в больницу, где он провел день. Кости оказались целы, и вскоре дайвер вернулся домой. Еще какое-то время он будет прихрамывать.

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