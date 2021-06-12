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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотни павлинов наводнили Лос-Анджелес (видео)

Они истязают местных жителей криками.

Павлины оккупировали один из районов Лос-Анджелеса, Пасадену и долину Сан-Габриэль в Калифорнии. Сотни птиц бродят по газонам, повреждают имущество, оставляют помет и нарушают тишину.

Павлины обитают в городе давно — их завез в регион один из богатых предпринимателей в XIX веке. Но в последнее время количество этих птиц возросло, а застройка города уплотнилась. К тому же, местные жители подкармливают павлинов вопреки запрету, и те охотно слетаются к домам.

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В последний месяц ситуация усугубилась из-за брачного периода павлинов. Ранним утром и после заката самцы издают клич, который звучит так, будто «младенцев пытают в микрофон», рассказала местная жительница Кэтлин Таттл изданию Washington Post.

В штате птиц пытаются переселять из городов, но этот процесс замедлился из-за пандемии.

Анна Лысенко

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