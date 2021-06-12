15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотни павлинов наводнили Лос-Анджелес (видео)
Они истязают местных жителей криками.
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Павлины оккупировали один из районов
Павлины обитают в городе давно — их завез в регион один из богатых предпринимателей в XIX веке. Но в последнее время количество этих птиц возросло, а застройка города уплотнилась. К тому же, местные жители подкармливают павлинов вопреки запрету, и те охотно слетаются к домам.
В последний месяц ситуация усугубилась
В штате птиц пытаются переселять из городов, но этот процесс замедлился
Анна Лысенко
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