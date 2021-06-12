В Центре Гамалеи заявили об опасности индийского штамма коронавируса

Как пояснил Логунов, у индийского варианта заболевания есть две ключевые мутации, которые существенно снижают активность «у вакцинированных и у переболевших сывороток».
«Индийский в настоящее время более важен, Владимир Владимирович. Существенно — это не критическое снижение [активности сывороток], но примерно в два-три раза. Конечно же, сейчас нужно, я еще раз повторю, держать руку на пульсе, обязательно проводить мониторинг», — подчеркнул Логунов.
Днем ранее управление здравоохранения Англии (PHE) сообщило, что индийский штамм коронавируса на 60% опаснее британского (кентского), который привел к третьей волне пандемии в Европе.
Отмечается, что в настоящее время на индийский штамм приходится 90% новых случаев в Великобритании. В стране растет общее количество случаев — за прошлую неделю этот показатель вырос на 70%, добавили в управлении здравоохранения Англии.
Ранее в тот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что схемы терапии при наличии индийского штамма коронавируса не отличаются от изначального варианта, возможно, необходимы корректировки.
4 июня ведущий эпидемиолог Имперского колледжа и советник при британском правительстве Нил Фергюсон выразил мнение, что вид индийского штамма коронавируса Delta может быть намного опаснее, чем другие виды.