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16:43 (мск), источник: Известия

В Центре Гамалеи заявили об опасности индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса является более опасным, чем южноафриканский вариант COVID-19. Об этом 12 июня заявил замдиректора Центра Гамалеи Денис Логунов во время общения с президентом России Владимиром Путиным.

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Источник: AP 2021

Как пояснил Логунов, у индийского варианта заболевания есть две ключевые мутации, которые существенно снижают активность «у вакцинированных и у переболевших сывороток».

«Индийский в настоящее время более важен, Владимир Владимирович. Существенно — это не критическое снижение [активности сывороток], но примерно в два-три раза. Конечно же, сейчас нужно, я еще раз повторю, держать руку на пульсе, обязательно проводить мониторинг», — подчеркнул Логунов.

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Днем ранее управление здравоохранения Англии (PHE) сообщило, что индийский штамм коронавируса на 60% опаснее британского (кентского), который привел к третьей волне пандемии в Европе.

Отмечается, что в настоящее время на индийский штамм приходится 90% новых случаев в Великобритании. В стране растет общее количество случаев — за прошлую неделю этот показатель вырос на 70%, добавили в управлении здравоохранения Англии.

Ранее в тот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что схемы терапии при наличии индийского штамма коронавируса не отличаются от изначального варианта, возможно, необходимы корректировки.

4 июня ведущий эпидемиолог Имперского колледжа и советник при британском правительстве Нил Фергюсон выразил мнение, что вид индийского штамма коронавируса Delta может быть намного опаснее, чем другие виды.

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