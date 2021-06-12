16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мем Doge продали за 4 миллиона долларов
Он установил рекорд.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Популярный
Обладателем мема стал пользователь @pleasrdao. Изображение было продано в формате невзаимозаменяемого токена (NFT). Тем самым мем побил рекорд как самый дорогой нематериальный токен, проданный на аукционе.
Снимок собаки появился в 2010 году. Воспитательница японского детского сада Ацуко Сато опубликовала в Сети несколько фотографий своего пса Кабосу, которого она спасла и приютила. Среди них было фото с «поднятыми бровями», которое стало основой мема Doge.
Мем стал популярным в 2013 году и возродился в 2019-м. Он вошел в список MTV «50 явлений
В декабре 2013 года была анонсирована новая криптовалюта Dogecoin — первая криптовалюта, основанная на
Анна Лысенко
Еще больше интересного об аукционах