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16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мем Doge продали за 4 миллиона долларов

Он установил рекорд.

Популярный интернет-мем Doge с фотографией собаки породы сиба-ину продали на аукционе Zora за 1696,9 криптовалюты Ethereum (около 4 миллионов долларов), сообщает Daily Mail.

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Обладателем мема стал пользователь @pleasrdao. Изображение было продано в формате невзаимозаменяемого токена (NFT). Тем самым мем побил рекорд как самый дорогой нематериальный токен, проданный на аукционе.

Снимок собаки появился в 2010 году. Воспитательница японского детского сада Ацуко Сато опубликовала в Сети несколько фотографий своего пса Кабосу, которого она спасла и приютила. Среди них было фото с «поднятыми бровями», которое стало основой мема Doge.

Мем стал популярным в 2013 году и возродился в 2019-м. Он вошел в список MTV «50 явлений поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее».

В декабре 2013 года была анонсирована новая криптовалюта Dogecoin — первая криптовалюта, основанная на интернет-меме. После того, как предприниматель Илон Маск поддержал ее в соцсетях, популярность Dogecoin резко возросла.

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