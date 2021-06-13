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02:00 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ готовится ко второму этапу расследования происхождения коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о подготовке ко второму этапу расследования происхождения COVID-19. По его словам, это потребует прозрачности и сотрудничества от Китая.

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Источник: AP 2021

«Мы считаем, что все гипотезы должны быть открытыми и нам нужно перейти ко второму этапу, чтобы узнать реальную причину происхождения коронавируса», — сказал господин Гебрейесус журналистам после обсуждения коронавируса на G7 (цитата по Sky News).

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По мнению главы ВОЗ, о появлении коронавируса нужно узнать, чтобы предотвратить подобные пандемии в будущем. Он рассказал, что при взаимодействии с Китаем были трудности при обмене данными, передает Daily Mail.

В марте ВОЗ заявила, что не смогла установить источник появления коронавируса после поездки в Ухань. Эксперты организации назвали маловероятной версию лабораторного происхождения COVID-19.

Однако в мае и июне в американских СМИ стали появляться материалы о признаках утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Так, The Wall Street Journal заявила, что возбудитель вируса имеет генетический след, который никогда не наблюдался у коронавируса, возникшего естественным путем. Кроме того, британский профессор Ангус Далглиш и норвежский ученый Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения SARS-CoV-2. Президент США Джо Байден потребовал от разведки усилить сбор данных по происхождению COVID-19.

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