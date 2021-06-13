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10:25 (мск), источник: Известия

Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении SARS-CoV-2

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите «Группы семи» (G7) в Великобритании сообщил, что не исключает версию лабораторной утечки коронавируса SARS-CoV-2. При этом Китай, по его мнению, должен помочь в расследовании источника инфекции. Об этом сообщил в субботу, 12 июня, Sky News.

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Источник: Reuters

Гебрейесус подтвердил подготовку ВОЗ ко второму этапу расследования происхождения коронавируса, которое, по его словам, потребует «прозрачности» и сотрудничества Китая.

Глава ВОЗ настоял на том, что каждая гипотеза должна быть рассмотрена.

Гебрейесус отметил, что как минимум 174 млн человек заболели COVID-19, 3,75 млн умерли от его последствий. Глава ВОЗ призвал узнать причины возникновения инфекции из уважения к этим людям, а также для предотвращения повторной пандемии.

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Участники саммита G7 в Великобритании выразили кардинально разные точки зрения на курс в отношении Китая. По данным СМИ, президент США Джо Байден призвал других лидеров подвергать публичной критике антидемократические методы Китая, «подчеркнув необходимость действий».

Солидарность с позицией американского лидера выразили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и представители Евросоюза отметили необходимость выделить сферы сотрудничества с Китаем.

20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

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Позже газета The Wall Street Journal написала, что болезнь сотрудников Уханьского института в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса. Издание поясняло, что болезнь ученых проходила тяжело.

25 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США выступают за изучение различных теорий происхождения нового коронавируса в рамках независимого международного расследования.

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

В январе заместитель советника ныне бывшего президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия могла возникнуть из-за утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что китайские ученые эту информацию неоднократно опровергали.

Саммит «группы семи» стартовал в Великобритании 11 июня. Лидеры стран G7 обсуждают пандемию, экономику и отношения с Россией.

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