Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении SARS-CoV-2

Гебрейесус подтвердил подготовку ВОЗ ко второму этапу расследования происхождения коронавируса, которое, по его словам, потребует «прозрачности» и сотрудничества Китая.
Гебрейесус отметил, что как минимум 174 млн человек заболели COVID-19, 3,75 млн умерли от его последствий. Глава ВОЗ призвал узнать причины возникновения инфекции из уважения к этим людям, а также для предотвращения повторной пандемии.
Участники саммита G7 в Великобритании выразили кардинально разные точки зрения на курс в отношении Китая. По данным СМИ, президент США Джо Байден призвал других лидеров подвергать публичной критике антидемократические методы Китая, «подчеркнув необходимость действий».
Солидарность с позицией американского лидера выразили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон.
В то же время канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и представители Евросоюза отметили необходимость выделить сферы сотрудничества с Китаем.
20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.
Позже газета The Wall Street Journal написала, что болезнь сотрудников Уханьского института в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса. Издание поясняло, что болезнь ученых проходила тяжело.
25 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США выступают за изучение различных теорий происхождения нового коронавируса в рамках независимого международного расследования.
В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.
В январе заместитель советника ныне бывшего президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия могла возникнуть из-за утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что китайские ученые эту информацию неоднократно опровергали.
Саммит «группы семи» стартовал в Великобритании 11 июня. Лидеры стран G7 обсуждают пандемию, экономику и отношения с Россией.