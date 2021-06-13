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10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожарные в США спасли енота с помощью подсолнечного масла

Животное в инциденте не пострадало.

Пожарные в Мичигане пришли на помощь еноту, голова которого застряла в канализационной крышке.

Шею животного натерли мылом, но это не помогло ему выбраться. Затем пожарные решили разрезать крышку, но обнаружили, что она чугунная и повредить ее не так то просто. К тому же, если резать чугун, он нагревается, что было бы опасно для енота.

В конечном итоге освободить животное помог проживающий поблизости мужчина. Он вынес из дома растительное масло, и оно сделало то, с чем не справилось мыло. Один из пожарных поддерживал смазанную маслом голову зверька, а другой аккуратно тянул за тело, и енот выскользнул из ловушки.

Убедившись, что животное не пострадало, пожарные выпустили его на свободу.

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