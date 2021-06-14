01:12 (мск), источник: Секрет Фирмы
Место для полёта в космос с богатейшим человеком мира продали за $28 млн
Компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, продала на
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Об итогах аукциона рассказала
Космическое путешествие должно состояться 20 июля 2021 года. Автономный полёт пассажиров на расстояние 100 км над Землёй совершит космический корабль New Shepard, созданный Blue Origin. Аппарат рассчитан на перевозку шести пассажиров — в нём шесть смотровых окон, которые в три раза больше, чем на самолёте Boeing 747.
В 2018 году источники Reuters сообщали, что стоимость полёта на корабле New Shepard составит от $200 000 до $300 000.
В начале июня «Секрет» писал, что в полёт решил отправиться сам Джефф Безос. По данным Forbes
Ранее «Секрет» рассказывал, что основатель Amazon Джефф Безос платил меньше 1% подоходного налога, в то время как средняя американская семья отдавала в казну 14%. От уплаты налогов уклонялись и другие богатейшие бизнесмены США и мира, выяснили журналисты. Американские налоговые органы начали расследование, но их больше волнует факт утечки конфиденциальных данных, а не уклонение от уплаты налогов.
Алексей Терёшин
1. Джефф Безос
Состояние: $177 млрд
Изменение за год: +$64 млрд
Источник состояния: Amazon.com
Возраст: 57
Страна: США
Джефф Безос — основатель интернет-магазина Amazon. Он открыл его в 1994 году в своем гараже в Сиэтле. Сегодня это один из крупнейших онлайн-ретейлеров мира. В феврале 2021 года Безос объявил о своем решение уйти с поста гендиректора компании. После отставки он будет занимать пост исполнительного председателя, а его должность перейдет к Энди Ясси, который сейчас работает гендиректором Amazon Web Services. «Когда на вас возложена такая ответственность, трудно сосредоточить внимание на чем-то еще», — написал Безос в письме сотрудникам о своем решении. Освободившееся время он решил посвятить благотворительности. Также ему принадлежит газета The Washington Post и частная аэрокосмическая компания Blue Origin.
Выручка Amazon в 2020-м увеличилась на 38% и составила $386,1 млрд. В начале года Amazon cтолкнулся с конфликтом — рабочие компании в Бессемере штат Алабама хотят создать профсоюз, в то время как руководство давно выступает против подобных инициатив.
2. Илон Маск
Состояние: $151 млрд
Изменение за год: +$126,4 млрд
Источник состояния: Tesla
Возраст: 49
Страна: США
Гендиректор Tesla Илон Маск за год совершил, пожалуй, самый потрясающий подъем в списке Forbes. В прошлом году он занимал 31 строчку рейтинга, но благодаря росту акций Tesla, которые в 2020 году прибавили к стоимости 720%, поднялся до второй позиции. В январе ненадолго он занял первую строчку обновляемого в реальном времени Forbes Real-Time. Затем первую строчку в списке вернул себе Безос. Маск оказался самым успешным миллиардером эпохи президентства Дональда Трампа. С 2016 по 2020 гг. его состояние выросло в 14 раз — больше, чем у кого-либо еще в мире
В прошлом году акции Tesla росли на фоне уверенности Уолл-стрит в том, что переход промышленности в сторону электромобилей ускоряется. В конце 2020-го Tesla была добавлена в индекс S&P 500, рост акций подстегнул отчет Tesla за четвертый квартал 2020-го: компания превзошла ожидания аналитиков по выручке ($7,38 млрд) и второй подряд квартал закончила с прибылью ($105 млн). Кроме того, растут поставки автомобилей Tesla, в том числе благодаря новому заводу в Китае: Tesla продала свыше 112 000 машин, что стало лучшим результатом компании за всю историю.
Маск — крупнейший акционер Tesla. По данным американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на 31 декабря 2018 года, он прямо и косвенно владеет 38,6 млн акций Tesla (почти 22%). Ему также принадлежит доля в его частной компании SpaceX, которая оценивается в $12,5 млрд.
3. Бернар Арно и семья
Состояние: $150 млрд
Изменение за год: +$74 млрд
Источник состояния: LVMH
Возраст: 72
Страна: Франция
Бернар Арно, который в середине 1980-х взял $15 млн из семейного строительного бизнеса на покупку модного дома Christian Dior, сегодня курирует глобальную бизнес-империю из 75 люксовых брендов, включая Louis Vuitton и Sephora. В 2019-м выручка LVMH снизилась на 34%, до 4,7 млрд евро. Это объясняется пандемией и падением спроса на товары класса люкс.
Тем не менее Арно сохранил третью строчку и даже разбогател. В январе 2021 года LVMH купила ювелирный бренд Tiffany а $16,2 млрд ($16,9 млрд с учетом долга). Покупка стала крупнейшей в сегменте премиальных товаров. После этого состояние Арно выросло более чем на $4 млрд.
Арно — меценат и страстный коллекционер. В 2014 году он открыл музей современного искусства, здание которого за $135 млн спроектировал один из главных архитекторов современности Фрэнк Гери.
4. Билл Гейтс
Состояние: $124 млрд
Изменение за год: +$26 млрд
Источник состояния: Microsoft, инвестиции
Возраст: 65
Страна: США
Вместе с женой Мелиндой Билл Гейтс возглавляет крупнейший в мире частный благотворительный фонд. Работа организации направлена на улучшение глобальной системы здравоохранения и обрела особую актуальность на фоне пандемии коронавируса — бизнесмен является давним пропагандистом идеи о важности всеобщей вакцинации и сегодня активно финансирует разработку вакцины от COVID-19.
Гейтс продал большую часть своих акций Microsoft — ему принадлежит чуть более 1% акций компании — и инвестировал средства в фондовый рынок и другие активы. В марте 2020 года он вышел из совета директоров корпорации, которую вместе с Полом Алленом основал в 1975 году.
По итогам 2020 года Гейтс стал крупнейшим частным владельцем сельхозугодий в США — ему принадлежит почти 1000 кв. км сельскохозяйственных земель в 19 штатах, которые он скупал на протяжении нескольких лет. Земли напрямую или опосредованно принадлежат Cascade Investments — инвестиционному фонду, который инвестирует средства семьи Гейтса. Его интересы напрямую связаны с инициативами по улучшению состояния климата — в январе 2020 года фонд сообщил о запуске инициативы Gates Ag One, чтобы усилить поддержку фермеров в развивающихся странах и дать им больше возможностей получить передовые инструменты и доступ к инновациям для увеличения урожая и адаптации к изменениям климата.
В последние годы Гейтс поддерживает многие важные инициативы, подстегивающие социальную ответственность крупного бизнеса. Так, вместе с Уорреном Баффетом он инициировал кампанию Giving Pledge, в рамках которой долларовые миллиардеры со всего мира обязуются передавать на благотворительность не менее 50% своего состояния.
5. Марк Цукерберг
Состояние: $97 млрд
Изменение за год: +$42,3 млрд
Источник состояния: Facebook
Возраст: 36
Страна: США
Цукерберг основал Facebook в Гарварде в 2004 году в возрасте 19 лет. В 2012-м компания провела IPO. Предприниматель владеет 15% акций социальной сети и имеет контрольные голосующие права в бизнесе.
В ноябре 2020-го, в первый день после выборов президента США, состояние Цукерберга выросло на $8 млрд. Акции Amazon, Facebook и Google стали одним из драйверов восстановления американского рынка, падавшего перед голосованием. После того, как президентом страны был избран Джозеф Байден, состояние Цукерберга на некоторое время превысило отметку в $100 млрд. Соцсеть ждет сокращение политического контента в выдаче пользователям. Корректировать выдачу уже начали в Бразилии, Индонезии и Канаде.
Конец года ознаменовался ростом акции компании, которому способствовали позитивные прогнозы аналитиков, обращающих внимание на усилия компании в развитии электронной торговли и ее доминирование на рынке рекламы, особенно для малого бизнеса.
В декабре 2015 года Цукерберг и его жена Присцилла Чан пообещали в течение жизни пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительные цели. Они заняли десятое место в рейтинге самых щедрых благотворителей с общим объемом пожертвований в $2,7 млрд при состоянии в $90 млрд. В 2020 году они сосредоточили внимание на борьбе с COVID-19 и выборах. Их фонд выделил на разработки против коронавируса более $100 млн, а на поддержку честного голосования — $400 млн. В марте 2021 года они пожертвовали больше $4 млн на программу создания рабочих мест на Гавайях Rise to Work. Четыре года назад они судились с местными жителями, претендовавшими на участки земли, которую основатель Facebook купил за $100 млн для строительства дома. После обвинений в «неоколониализме» Цукерберг отозвал иск, пообещав найти другой способ решить земельный вопрос.
6. Уоррен Баффет
Состояние: $96 млрд
Изменение за год: +$28,5 млрд
Источник состояния: Berkshire Hathaway
Возраст: 90
Страна: США
Уоррен Баффет — управляет инвестиционным домом Berkshire Hathaway, которому принадлежат доли более чем в 60 компаниях, включая страховщика Geico, производителя батареек Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen. Сын конгрессмена США, купил свой первый пакет акций в возрасте 11 лет, а в 13 подал первую декларацию о налогах. За свою долгую жизнь он стал непререкаемым авторитетом в области инвестиций.
В последние годы Баффет вместе с Биллом Гейтсом активно занимается благотворительностью. Только в 2019-м как меценат инвестор выделил $3,6 млрд. Оператором большей части этих средств является Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В июле 2020 года Баффет пожертвовал на благотворительность акции Berkshire Hathaway на $2,9 млрд. Эти средства были переданы благотворительным фондам его детей, а также фонду Билла и Мелинды Гейтс.
В последнем послании акционерам Berkshire Hathaway Баффет рассказал, каким способом заработать на инвестициях может даже «обезьяна с дротиками», сравнил руководство фондом с управлением рестораном, а также признал, что его собственная ошибка из-за излишнего оптимизма стоила компании $11 млрд.
7. Ларри Эллисон
Состояние: $93 млрд
Изменение за год: +$34 млрд
Источник состояния: Oracle
Возраст: 76
Страна: США
Ларри Эллисон основал производителя программного обеспечения Oracle, первым клиентом которого стала ЦРУ, в 1977 году, чтобы закрыть растущую потребность в базах данных. В 1986 компания провела IPO и привлекла $31,5 млн. Компания разместила акции на бирже за один день до Microsoft.
Сегодня Oracle, где Эллисон владеет долей в 35,4%, — один из крупнейших разработчиков софта в мире, в том числе благодаря серии недружественных поглощений конкурентов. В 2014-м Эллисон оставил пост CEO, но сохранил место в совете директоров и позицию технического директора.
Эллисон много инвестирует в медицинские и агротехнологии. В 2012-м он за $300 млн купил остров Ланаи на Гавайях, где развивает инновационные проекты в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Там он построил премиальный спа-центр, а также гидропоническую ферму — там растения получают питание не из почвы, а из питательного раствора. Туда он переехал в конце 2020 года.
Также бизнесмен активно поддерживает проекты, нацеленные на борьбу с онкологическими заболеваниями и продление жизни. В разгар пандемии в альянсе с администрацией Дональда Трампа Эллисон начал разрабатывать систему мониторинга больных COVID-19, которая должна была помочь собрать данные для разработки вакцины.
С 2018 года Эллисон входит в совет директоров Tesla, с основателем которой — Илоном Маском — он давно дружит. Создатель Oracle и сам является миноритарным акционером (около 2%) производителя электрокаров.
8. Ларри Пейдж
Состояние: $50,9 млрд
Изменение за год: +$40,6 млрд
Источник состояния: Google
Возраст: 48
Страна: США
Ларри Пейдж ушел с поста гендиректора головной компании Google — Alphabet — в конце 2019 года, но остается ее акционером и членом совета директоров. Интернет-корпорацию бизнесмен основал вместе с Сергеем Брином в 1998 году, с которым впервые встретился за три года до этого в Стэнфордском университете.
Партнеры построили одну из крупнейших IT-компаний мира, управляющую самой популярной на планете поисковой системой. Пэйдж руководил бизнесом до 2001 года, а затем вернулся к управлению уже в 2010-х.
Он также является сооснователем компании Planetary Resources, которая занимается исследованием возможностей расширения базы естественных ресурсов Земли. Также Пейдж финансирует стартапы по разработке летающих автомобилей Kitty Hawk и Opener.
В первую неделю февраля 2021 года состояние Пейджа выросло на $10 млрд на фоне хорошей отчетности Alphabet, материнской компании Google, акции которой за неделю подорожали более чем на 14%. Также рост акций компании и состояния Пейджа подстегнули выборы президента США, а точнее победа кандидата от демократов Джозефа Байдена.
9. Сергей Брин
Состояние: $89 млрд
Изменение за год: +$39,9 млрд
Источник состояния: Google
Возраст: 47
Страна: США
В 1977 году Михаил Брин, отец будущего сооснователя Google, решил взять семью и эмигрировать из Советского Союза. Сергею Брину было всего шесть, когда его родители обосновались в американском штате Мэриленд.
Сергей Брин в декабре 2019 года покинул пост президента материнской компании Google — Alphabet, — но остается ее акционером и членом совета директоров. Google предприниматель основал в 1998 году вместе с Ларри Пейджем.
Партнеры встретились в Стэндфордском университете в 1995-м, где изучали компьютерные науки, и со временем создали самый популярный в мире поисковик, а вокруг него построили целую экосистему сервисов. В 2004 году их компания вышла на IPO, а в 2015-м поменяла название на Alphabet.
В 2019 году Брин проводил время в лаборатории X Development. Цель ее работы — изобретение и внедрение прорывных технологий, которые сделают мир радикально лучше.
В июне 2020-го The Daily Beast сообщило, что Брин в течение пяти лет тайно финансирует команду благотворительной организации «Глобальная поддержка и развитие» (Global Support and Development, GSD), которая состоит из его бывших телохранителей и военных и помогает пострадавшим при стихийных бедствиях и катастрофах. В распоряжении команды — самая высокотехнологичная техника, включая суперъяхту миллиардера, беспилотники и даже дирижабль.
10. Мукеш Амбани
Состояние: $84,5 млрд
Изменение за год: +$19,9 млрд
Источник состояния: Reliance Industries
Возраст: 63
Страна: Индия
Председатель совета директоров и крупнейший акционер нефтяной компании Reliance Industries Мукеш Амбани — единственный представитель Азии в первой десятке рейтинга. Компанию в 1966 году основал его отец Дхирубхай Амбани, в 2020-м ее капитализация достигла $123,8 млрд. Это ключевой игрок нефтегазового сектора Индии, компании принадлежит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира. Но это также и крупнейший ретейлер Индии с подразделениями в сферах здравоохранения, текстильной промышленности и телекоммуникаций.
Место в топ-10 мировых миллиардеров Амбани обеспечил сервис по предоставлению широкополосного 4G-интернета Jio (более 450 млн подписчиков), которым владеет Reliance Industries. 18 июня 2020-го стало известно, что суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии купит 2,32% акций Jio за $1,5 млрд. За несколько месяцев до этого Амбани продал 24,7% Jio за $15,3 млрд. В результате цена акций Reliance Industries кратно росла, несмотря на пандемию коронавируса. Благодаря Jio мобильный трафик Индии подскочил до 28 млрд Гбайт по сравнению всего с 1 млрд год назад. По объему потребления данных Индия сейчас обгоняет Китай и США. На одну только Jio приходится больше мобильного трафика, чем на Sprint, Verizon и AT&T вместе взятых.
За пределами Индии Мукеш Амбани больше известен как владелец самого дорогого в мире частного дома — 27-этажного небоскреба (из-за высоких потолков высота дома, как у 60-этажного) на юге Мумбая, стоимостью $1 млрд.
11. Амансио Ортега
Состояние: $77 млрд
Изменение за год: +$21,9 млрд
Источник состояния: Inditex
Возраст: 85
Страна: Испания
Амансио Ортега — один из богатейших людей Европы и пионер ретейла в fast fashion. В 1975 году вместе с бывшей женой Розалией Мера (умерла в 2013-м) он основал компанию, которая с годами выросла в корпорацию Inditex, управляющую целым рядом глобальных брендов, самый известный из которых — Zara.
Несколько лет назад Ортега сосредоточился на диверсификации своего состояния, сделав ряд крупных инвестиций, в частности, он вложил «огромные суммы», как пишет Forbes, в недвижимость по всему миру. Большую часть полученных в компании дивидендов он расходует на инвестиции в недвижимость в Нью-Йорке, Мадриде, Лондоне и др. Несмотря на это, Ортега владеет порядка 60% акций зарегистрированной в Мадриде Inditex. Сеть магазинов корпорации составляет порядка 7500 точек по всему миру. Средний доход миллиардера от дивидендов — $400 млн в год. Он инвестирует средства в недвижимость в Мадриде, Барселоне, Лондоне, Чикаго, Майами и Нью-Йорке.
12. Франсуаза Беттанкур-Майерс и семья
Состояние: $73,6 млрд
Изменение за год: +$24,7 млрд
Источник состояния: L’Oreal
Возраст: 67
Страна: Франция
Франсуаза Беттанкур-Майерс — одна из самых богатых женщин в мире, внучка основателя косметической бизнес-империи L’Oreal. Вместе с семьей предпринимательница владеет 33% акций корпорации. Она вступила в права наследства после того, как в 2017-м в возрасте 94 лет умерла ее мать Лилиан Беттанкур. Франсуаза входит в совет директоров L’Oreal с 1997 года.
Семейный фонд Беттанкур-Майерс Bettencourt Schueller Foundation под руководством предпринимательницы пожертвовал $226 млн на восстановление собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в апреле 2019 года, а также выделяет средства на поддержку проектов в сфере медико-биологических наук, социального развития и традиционных ремесел. Фонд пожертвовал средства на развитие проектов, связанных с изучением нейронов, и проектов, посвященных поддержке семей с детьми-аутистами, а также французских хоров. Кроме того, Франсуаза Бетанкур-Майерс пишет книги. В число ее работ входят книга о генеалогии греческих богов и книга с пояснениями к Библии.
13. Чжун Шаньшань
Состояние: $68,9 млрд
Изменение за год: +$68,7 млрд
Источник состояния: Nongfu Spring, Wantai
Возраст: 66
Страна: Китай
Чжун Шаньшань возглавляет компанию по производству бутилированной воды Nongfu Spring, которая разместила свои акции в Гонконге в сентябре 2020 года. Чжуну также принадлежит пекинская медицинская корпорация Wantai (производит вакцины, тесты, в том числе от коронавируса), которая стала публичной на Шанхайской фондовой бирже в апреле 2020 года.
14. Стив Балмер
Состояние: $68,7 млрд
Изменение за год: + $16 млрд
Источник состояния: Microsoft
Возраст: 65
Страна: США
Стив Балмер — бывший гендиректор Microsoft. Он пришел в компанию в 1980 году по приглашению Билла Гейтса, с которым познакомился во время учебы в Гарварде. Именно он руководил разработкой первых версий MS-DOS и Windows.
В 2000 году Балмер стал преемником Гейтса, заменив его на посту генерального директора. Его часто обвиняют в упущенных возможностях на рынках: некоторые технологии изначально были изобретены в Microsoft, но обрели коммерческий успех благодаря Apple (iPod, смартфоны iPhone, планшеты iPad). В 2012-2013 годах Forbes включал Балмера в рейтинг «худших руководителей публичных компаний США». За время его руководства общий курс акций Microsoft упал на 36%.
15. Ма Хуатэн
Состояние: $65,8 млрд
Изменение за год: +$27,7 млрд
Источник состояния: Tencent Holdings
Возраст: 49
Страна: Китай
Ма Хуатэн возглавляет основанный им в 1998 году интернет-холдинг Tencent Holdings, который имеет контрольные и миноритарные доли во множестве заметных проектов по всему миру. В Китае особо важным активом Tencent является мессенджер WeChat — этим приложение пользуется более 1 млрд пользователей. В декабре 2018-го «дочка» холдинга Tencent Music провела IPO на Нью-Йоркской бирже.
Помимо WeChat Пони Ма, как многие называют главу интернет-гиганта, принадлежат также миноритарные доли в компаниях Tesla, Spotify и Snap.
16. Карлос Слим Элу
Состояние: $62,8 млрд
Изменение за год: + $10,7 млрд
Источник состояния: телекоммуникации
Возраст: 81
Страна: Мексика
Карлос Слим Элу — самый богатый человек Мексики. Он контролирует America Movil (крупнейший телеком-оператор Латинской Америки), владеет долями в мексиканских компаниях строительного, потребительского и горнодобывающего сектора, а также сферы розничной торговли. Миллиардеру принадлежит и 17% в американской газете The New Yourk Times.
Карлос Слим — один из крупнейших в мире филантропов. Он учредил фонд, который финансирует образовательные, культурные и медицинские проекты в Мексике. В марте 2011 года при участии фонда был открыт Музей Соумайя, экспозицию которого составляет семейная коллекция искусства. Она насчитывает свыше 66 000 экспонатов, в числе которых — одна из самых обширных в мире коллекций скульптур Родена (380 экспонатов).
17. Элис Уолтон
Состояние: $61,8 млрд
Изменение за год: + $7,4 млрд
Источник состояния: Walmart
Возраст: 71
Страна: США
Элис Уолтон — младшая из четверых детей и единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. В отличие от своих братьев, она решила не связывать свою жизнь с фамильной империей и не участвует в операционном управлении семейным бизнесом. Элис основала собственный инвестиционный банк, однако вскоре закрыла компанию и переехала на ранчо в Техасе, где около 20 лет занималась лошадьми.
Последние десять лет Элис Уолтон сосредоточена на кураторстве в сфере искусства. В 2011 году наследница основателя Walmart открыла музей американского искусства Crystal Bridges («Хрустальные мосты») в своем родном городе Бентонвилл в Арканзасе. Благодаря полученному от родителей наследству ей удалось собрать для музея внушительную коллекцию из работ таких именитых художников, как Энди Уорхол, Марк Ротко и Норман Роквелл.
18. Джим Уолтон
Состояние: $60,2 млрд
Изменение за год: + $ 5,6 млрд
Источник состояния: Walmart
Возраст: 72
Страна: США
Джим Уолтон — младший сын Сэма Уолтона, основателя компании Walmart, управляющей крупнейшей в США розничной сетью. Джим входил в совет директоров Walmart более десяти лет, а в 2016 году уступил место сыну Стюарту. Вместе с другими наследниками Сэма Уолтона предприниматель контролирует почти половину акций Walmart. Вместе с сестрой Элис Джим также реализует благотворительную программу, через которую семья выделила $300 млн на поддержку системы школьного образования.
19. Роб Уолтон
Состояние: $59,5 млрд
Изменение за год: +$5,4 млрд
Источник состояния: Walmart
Возраст: 76
Страна: США
Роб Уолтон — старший сын основателя Walmart Сэма Уолтона. Он вступил в должность гендиректора компании после смерти отца в 1992 году и покинул пост в июне 2015-го, уступив бразды правления своему зятю Грегу Пеннеру. При этом миллиардер остается в совете директоров Walmart. Сегодня Walmart — это крупнейшая розничная сеть, в которую входит более 10 000 магазинов в 27 странах мира.
20. Майкл Блумберг
Состояние: $59 млрд
Изменение за год: + $11 млрд
Источник состояния: Bloomberg L.P.
Возраст: 79
Страна: США
Чтобы оплачивать обучение в Университете Джона Хопкинса, юному Майклу Блумбергу приходилось занимать деньги в банках и подрабатывать парковщиком. Получив степень MBA в Гарварде, Блумберг устроился в 1966 году на работу в инвестбанк Salamon Brothers, где вручную считал ценные бумаги. Будущий миллиардер прошел путь до генерального партнера и был уволен после 15 лет работы. Почти половину своего выходного пособия Блумберг потратил на запуск собственного проекта. В 1981 году он основал компанию Innovative Market Systems, которая позже была переименована в Bloomberg LP, и остается ее основным владельцем. Сегодня бизнес приносит ежегодно до $10 млрд.
Блумберг — активный филантроп. В 2020 году он выделил суммарно около $1,6 млрд на различные благотворительные программы, в том числе в образовательной сфере, а также на решение проблем, связанных с пандемией COVID-19.
В 2000 году Блумберг победил на выборах мэра Нью-Йорка и провел на этом посту 13 лет. В последней президентской кампании бизнесмен выдвигал свою кандидатуру от Демократической партии, но так и не смог составить полноценную конкуренцию Джо Байдену и Берни Сандерсу: в ходе праймериз Блумбергу удалось выиграть лишь на территории Американского Самоа.