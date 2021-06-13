11:12 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 14 723 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 13 февраля
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 166.
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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 723. Это в полтора раза больше, чем в начале недели, и максимум за четыре месяца — с 13 февраля, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. Всего с начала пандемии заразились 5 208 687 человек.
Днем ранее в России выявили 13 510 случаев заражения.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%),
В частности, за сутки было выявлено 862 случая заражения в
В настоящее время в России продолжают лечение 280 922 человека.
Вылечившиеся и умершие.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 166. Всего уже выздоровели 4 801 335 человек.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 92,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 092 пациента в
Число летальных исходов
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 48 летальных случаев в