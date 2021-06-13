Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
10Юбилей Барбары Брыльской
12:49 (мск), источник: "Российская газета"

В Роструде разъяснили, когда можно уволиться без отработки

В ряде случаев отрабатывать две недели перед увольнением не обязательно. Расторгнуть трудовой договор можно в день подачи заявления, следует из комментария Роструда на сайте ведомства. В нем отмечается, что одним из поводов для увольнения без отработки может быть выход работника на пенсию.

«Если человек увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан отпустить такого сотрудника в день, указанный в его заявлении», — говорится в сообщении.

Веским основанием для увольнения без отработки считаются обстоятельства, в связи с которыми человек не может продолжать работать, отмечает Роструд со ссылкой на Трудовой кодекс: например, зачисление абитуриента в образовательную организацию или призыв молодого человека в армию. Также работник вправе уволиться день в день, письменно известив о своих намерениях, если работодатель нарушил нормы трудового права. В этом случае причиной вполне могут стать задолженность по заработной плате даже на один месяц, несоблюдение сроков перечисления отпускных (работодателю отводится на это три дня) и другие нарушения. Суд и трудовая инспекция встанут на сторону работника при условии, что нарушения работодателя к моменту увольнения были установлены.

В Роструде пояснили, что отрабатывать человеку не потребуется и в том случае, если стороны договорятся между собой. Две недели — это всего лишь период, предусмотренный Трудовым кодексом, за который работник должен предупредить о своем намерении прекратить трудовые отношения. Он нужен для того, чтобы работодатель подыскал другого сотрудника на вакантную должность, а сам работник привел в порядок и сдал свои дела.

Расторгнуть трудовой договор в один день могут отдельные категории работников. К ним относятся беременные женщины, матери с малолетними детьми, родители детей-инвалидов. В некоторых случаях период отработки сокращается до трех дней. Например, для работников, которые находятся на испытательном сроке или трудоустроены по срочному трудовому договору, заключенному на два месяца.

При этом отработка начинает засчитываться со следующего дня после подачи заявления и исчисляется в календарных днях. В нее входят праздники и выходные, период временной нетрудоспособности, а также отпуск сотрудника. А вот невыход на работу без уважительной причины в эти дни или отсутствие на рабочем месте более четырёх часов будет считаться прогулом, за которым последует увольнение с дисциплинарными взысканиями и соответствующей записью в трудовую книжку.

 Нагучев провел для сборной России параллель с Евро-2008
Путин: РФ не сделала ни одного шага к усугублению отношений с США в сфере безопасности
СМИ узнали о плане НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе
В России выявили 14 723 случаев коронавируса за сутки
Путин оценил размер зарплаты Героя Труда
Байден нарушил протокол на саммите G7
Отдыхающая лама устроила пробку на дороге в США
Сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы
Собянин рассказал о повторной вакцинации от коронавируса
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
12 кафе, куда можно пойти с вашей собакой
Что ждет дачников с 1 марта. Выбора не оставили
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Клуб планирующих беременность лето 2021 823
Картинки 622
Забавные картинки 621
Жильё взрослым детям 511
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь