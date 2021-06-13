14:20 (мск), источник: ТАСС
Форум «Россия — страна возможностей» перенесли
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Организаторы форума «Россия — страна возможностей», который должен был пройти в Москве 25 — 27 июня, перенесли мероприятие
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«Во исполнение распоряжений правительства Москвы, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, и в целях заботы об участниках оргкомитетом форума “Россия — страна возможностей” принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
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Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.