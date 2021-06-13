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14:20 (мск), источник: ТАСС

Форум «Россия — страна возможностей» перенесли

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Организаторы форума «Россия — страна возможностей», который должен был пройти в Москве 25 — 27 июня, перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Источник: РИА "Новости"

«Во исполнение распоряжений правительства Москвы, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, и в целях заботы об участниках оргкомитетом форума “Россия — страна возможностей” принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что платформа «Россия -страна возможностей» и Минобрнауки России намерены провести ряд онлайн-мероприятий. В частности, планируется проведение всероссийского студенческого онлайн-выпускного.

«К онлайн-активностям подключились студенты уже более 700 вузов. Призы и подарки для них подготовили проекты платформы “Россия — страна возможностей” — конкурсы “Мастера гостеприимства”, “Время карьеры” и “ТопБЛОГ”. В дополнение к развлекательным мероприятиям в начале июля для выпускников заработает онлайн-сервис для создания и аудита резюме от нашего проекта “Время карьеры”. Ребята смогут получить оценку и рекомендации по улучшению своего портфолио от HR-менеджеров и карьерных консультантов, что очень важно на старте карьеры», — говорится в сообщении.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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