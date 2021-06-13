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14:42 (мск), источник: РБК

Гинцбург заявил о существовании «российских» штаммов COVID-19

В России существуют оригинальные варианты мутаций коронавируса COVID-19, включая Москву. Об этом в интервью «РИА Новости» сказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в настоящее время их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов изучаются.

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Источник: AP 2021

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно», — сказал он.

Накануне, 12 июня, заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле заявил, что в Москве могли появиться новые, специфические штаммы коронавируса.

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«Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — сказал он в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.

По словам ученого, не все штаммы коронавируса опасны, но все равно необходимо следить за изменениями, «работать на опережение, выявлять, если что — адаптировать, новые делать варианты вакцины, как это происходит с гриппом».

За день до мероприятия в Кремле замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в России носит сезонный характер, и не связан с появлением новых штаммов вируса.

«Это все-таки классическая сезонная респираторная инфекция, когда отмечается подъем ближе к холодному времени года, осенний, весенний подъем. Сейчас мы вошли в лето и находимся в фазе стабилизации. <…> Массовой заболеваемости [новыми штаммами] в России нет», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Еще в начале этого года Гинцбург говорил, что существует большая вероятность того, что в России есть свой уникальный штамм коронавируса COVID-19 наподобие того, что был обнаружен в Великобритании. «Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», — сказал он.

По его словам, там, где работают британцы, как раз и выделяли новые штаммы коронавируса. «А чем Россия хуже Британии? Она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — заявлял Гинцбург.

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