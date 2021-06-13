Регулятор ЕС завершил осмотр объектов производства вакцины «Спутник V»

«Мы завершили инспекции объектов и ожидаем недостающей информации», — заявил Кавалери.
Специалист добавил, что «для утверждения [вакцины] ЕМА будет полагаться только на соотношение риска и пользы». Кавалери затруднился назвать сроки рассмотрения досье для одобрения российского препарата.
4 июня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в ближайшее время российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет зарегистрирована еще в 15 странах.
В настоящий момент препарат одобрен более чем в 65 странах мира с населением более 3,2 млрд человек.
Также глава РФПИ заявил, что одобрение российской вакцины против коронавируса во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — вопрос «пары месяцев». По его словам, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе исследования «Спутника V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.
2 июня замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев рассказал, что «Спутник V» может быть одобрен ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы.
Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в России и мире вакциной от COVID-19.