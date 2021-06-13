15:46 (мск), источник: ТАСС
Попова: послабление эпидемиологических мер может привести к ухудшению ситуации с COVID-19
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня нельзя расслабляться и отказываться от действующих
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«Нужно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя», — сказала она в ролике, опубликованном на
Попова также призвала россиян привиться от коронавируса как можно скорее.
«Ситуация нас не оставит, пока мы не получим иммунитет. Лучший способ его получить — это привиться», — заявила она, добавив, что все будет зависеть от активности граждан.
«Иначе мы не сможем открыть границы, иначе мы не сможем восстановить тот круг общения с людьми, которые живут не в нашей стране, как было раньше», — подчеркнула Попова.
По словам Поповой, экспорт технологий противодействия эпидемии и других научных знаний является потенциалом России. В нем заинтересованы зарубежные коллеги, с которыми сейчас выстраиваются отношения.
«И, конечно, мы готовы делиться этими знаниями и навыками для того, чтобы защитить жизнь людей и в РФ, и в ближайшем зарубежье, и в дальних странах», — заключила она.