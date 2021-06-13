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19:47 (мск), источник: Известия

Эпидемиолог назвала симптомы индийского штамма коронавируса

При индийском варианте COVID-19 больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже. Об этом в воскресенье, 13 июня, заявила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Источник: AP 2021

«Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70−80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2», — заявила Пшеничная.

По ее словам, при индийском варианте коронавируса появляются боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах и потеря слуха.

У пациентов чаще стала встречаться диарея и наблюдаются микротромбозы нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, добавила специалист.

По сообщениям зарубежных ученых, лихорадка и кашель встречаются при индийском варианте реже, а потеря обоняния даже не входит в первую десятку, заключила Пшеничная.

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11 июня ученые из Королевского колледжа Лондона заявили, что головная боль, насморк и боль в горле стали наиболее распространенными симптомами, на которые жалуются заболевшие коронавирусом. Они отметили, что индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду, которая практически не проявляется.

Управление здравоохранения Англии 11 июня сообщило, что индийский штамм коронавируса (Delta) на 60% заразнее британского (кентского), который привел к третьей волне пандемии в Европе. Отмечалось, что главной защитой от варианта Delta является полная вакцинация.

В тот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что схемы терапии при наличии индийского штамма коронавируса не отличаются от изначального варианта, возможно, необходимы корректировки.

10 июня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге спрогнозировал распространение индийского штамма коронавирусной инфекции в Европе.

4 июня ведущий эпидемиолог Имперского колледжа и советник при британском правительстве Нил Фергюсон выразил мнение, что вид индийского штамма коронавируса Delta может быть намного опаснее, чем другие виды.

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