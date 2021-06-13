Проценко рассказал о не прошедших вакцинацию пациентах Коммунарки

«Текущая ситуация с резким ростом заболеваемости вновь возвращает нас в прошлый год. Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть. Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку», — добавил Проценко.
Несколько дней назад в Москве стало расти количество новых случаев коронавируса. 12 июня мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация за последнюю неделю резко осложнилась.
В связи с этим им был подписан указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня. Кроме этого, власти города рекомендовали работодателям перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19.
Также стало известно, что с 13 по 20 июня в Москве будет временно приостановлена работа детских комнат, фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Помимо этого с 13 по 20 июня будут закрыты игровые и детские площадки столицы в городских парках и на природных территориях.
10 июня Проценко указал на возможную мутацию коронавируса за полтора года существования инфекции. Специалист отметил, что по прошествии указанного срока факторы риска заболевания остались теми же. Вместе с тем терапия стала давать меньше эффекта, указал он.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что угроза развития пандемии сохраняется, поэтому важно ускорить процесс выработки коллективного иммунитета.
Масштабная вакцинация населения от COVID-19 в России началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране на сегодняшний день зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».